وصفات طبيعية لصناعة مرطب شفاه فى البيت.. ضرورى لأيام الشتاء



وصفات طبيعية لصناعة مرطب شفاه وصفات طبيعية لصناعة مرطب شفاه

تعانى المرأة خلال فصل الشتاء من مشكلة جفاف الشفاه، لذلك تستعين بمرطب الشفاه الذى يمكن تصنيعه في المنزل بسهولة من وصفات طبيعية، يمكن تنفيذها في المنزل، والتي نستعرضها طرقها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "firstpost".



وصفات طبيعية لعمل مرطب للشفاه: أولاً وصفة الرمان لعمل مرطب للشفاه

يجب تحضير نصف كوب من بذور الرمان الذى يحتوى على العديد من الفوائد الهامة، وملعقة صغيرة من زيت جوز الهند، ثم وضع بذور الرمان في وعاء صغير والضغط على العصير باستخدام ملعقة أو مدقة، ثم إضافة زيت جوز الهند المذاب إلى العصير، ونقله إلى وعاء صغير ووضعه في الثلاجة.





وصفة القرفة لعمل مرطب للشفاه

ينصح بتحضير 2-3 قطرات من زيت القرفة و 1 ملعقة صغيرة من زبدة الكاكاو، مع خلط زيت القرفة الذى يحتوى على العديد من الفوائد الصحية، وزبدة الكاكاو جيدًا ووضع المزيج في الثلاجة، واستخدام الخليط كبلسم للشفاه.

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وصفة الفراولة لعمل مرطب للشفاهعليكِ تحضير حبة فراولة ناضجة مع 3 ملاعق صغيرة من زيت جوز الهند الذى يحتوى على العديد من الفوائد، ثم هرس الفراولة حتى تحول لعجينة ناعمة مع إضافة زيت جوز الهند وخلط المزيج، ووضعه على الشفاه كبلسم.وصفة فيتامين "هـ" مرطب للشفاهعليكِ تحضير 3 كبسولات من فيتامين" هـ "، مع 2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند و 1 ملعقة كبيرة زبدة كاكاو مبشورة، و 1 ملعقة كبيرة من أوراق شاي أخضر (مهروس)، و 3 قطرات من الزيت العطري سواء لافندر أو فانيليا أو زيت طبيعى أخر"، ثم وضع المزيج على نار هادئة حتى يذاب الزيت مع إضافة أوراق الشاي الأخضر مع التقليب جيداً، ثم ترك المزيج حتى ينقع وتصفية الزيت في وعاء من خلال القماش القطني، ثم إذابة زبدة الكاكاو في مقلاة وإضافة زيت جوز الهند المصفى، مع إضافة زيت فيتامين" E "، والزيت العطري مع التقليب جيداً، ثم الاحتفاظ بالمزيج داخل الثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل.