تعانى المرأة خلال فصل الشتاء من مشكلة جفاف الشفاه، لذلك تستعين بمرطب الشفاه الذى يمكن تصنيعه في المنزل بسهولة من وصفات طبيعية، يمكن تنفيذها في المنزل، والتي نستعرضها طرقها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "firstpost".
وصفات طبيعية لعمل مرطب للشفاه: أولاً وصفة الرمان لعمل مرطب للشفاه
يجب تحضير نصف كوب من بذور الرمان الذى يحتوى على العديد من الفوائد الهامة، وملعقة صغيرة من زيت جوز الهند، ثم وضع بذور الرمان في وعاء صغير والضغط على العصير باستخدام ملعقة أو مدقة، ثم إضافة زيت جوز الهند المذاب إلى العصير، ونقله إلى وعاء صغير ووضعه في الثلاجة.
وصفة القرفة لعمل مرطب للشفاه
ينصح بتحضير 2-3 قطرات من زيت القرفة و 1 ملعقة صغيرة من زبدة الكاكاو، مع خلط زيت القرفة الذى يحتوى على العديد من الفوائد الصحية، وزبدة الكاكاو جيدًا ووضع المزيج في الثلاجة، واستخدام الخليط كبلسم للشفاه.
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التعليقات على وصفات طبيعية لصناعة مرطب شفاه فى البيت.. ضرورى لأيام الشتاء
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