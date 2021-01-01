بودرة الأطفال
بودرة الاطفال ليست مخصصة للأطفال الرضع فقط، بل لها إستخدامات كثيرة وفقا لموقع برايت سايد
اقرأ أيضا .. للرجال والنساء.. حلول فعالة للتخلص من الكرش نهائيا.. فيديو
1. أضيفي كثافة إلى رموشك
بعد وضع الطبقة الأولى من الماسكارا ، ضعي القليل من بودرة الاطفال على الرموش باستخدام عود أو فرشاة. اختتم بطبقة أخرى من الماسكارا. هذه الحيلة ستجعل رموشك تبدو طويلة وكثيفة للغاية.
2. فك القلائد بسهولة
رشي القليل من مسحوق نشا الذرة على المناطق المعقدة من العقد ، وافركي العقد برفق بين أصابعك وإبهامك لفكها.
3. للشعر الدهنى
استخدمى هذه الحيلة عندما يكون شعرك دهنيًا وليس لديك وقت للاستحمام. رشي القليل من بودرة الأطفال على شعرك ، ودلكيها برفق على الجذور وفروة الرأس ، ثم مشطيها حتى تختفي البودرة. مع هذا البديل يمكنك تجنب غسل شعرك كل يوم ، والحفاظ على صحته.
4. إزالة بقع الزيت من ملابسك
للتخلص من هذه البقع العنيدة ، ضعي القليل من المسحوق على جانبي قطعة القماش الملطخة بالشحوم واتركيه لمدة ساعة للسماح للتلك بامتصاص الزيت. أخيرًا ، اغسلى الثوب واتركيه يجف
5. ازالة الرمل من قدميك وحذائك
طريقة سهلة للحفاظ على الرمل اللزج المبلل بعيدًا. فقط قم برش مسحوق نشا الذرة على المناطق التي التصقت بها الرمال. بودرة الأطفال تزيل الرطوبة من بشرتك وستتساقط الرمال على الفور. ضع القليل من بودرة الاطفال ورجى حذاءك لإزالة كل الرمال.
6. رائحة أفضل للمفروشات
هذه الحيلة مثالية فى الطقس الحار فقط رشي القليل من بودرة الأطفال بين الملاءات للحصول على رائحة مهدئة تساعد على النوم.
7. اجعل ملابسك الجلدية تبدو جديدة مرة أخرى
كل ما عليك فعله لجعل ملابسك الجلدية تبدو جذابة وممتعة هو وضع القليل من المسحوق على الملابس وفركها بقطعة قماش ناعمة من الألياف الدقيقة.
التعليقات على جددي ملابسك وكثفي رموشك| استخدامات عبقرية لبودرة الأطفال .. تعرفي عليها
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق