نظافة أكثر.. حيل سريعة لتسهيل عملية غسيل الملابس



غسيل الملابس غسيل الملابس

تعاني الكثير من السيدات من مشاكل غسيل الملابس وأنها تستغرق وقتا طويلا وجهودا كبيرا، لذا نشارك بعض الحيل التي يمكن أن تقلل بشكل كبير من الوقت الذي تقضيه في فرز الغسيل وغسله وتجفيفه.



ويقدم موقع برايت سايد قائمة بالتوصيات لاتمام عملية غسيل الملابس بشكل سريع وبسيط.



1. استخدم غسول الفم لتنظيف الغسالة

تحتاج الغسالات إلى التطهير بانتظام لتستمر في العمل بالمستوى المفترض، وهناك منظفات خاصة يمكنك شراؤها ، ولكن يمكنك أيضًا استخدام غسول الفم العادي - فقط أضف نصف كوب إلى المنطقة التي عادة ما تضع فيها المنظف في الغسالة وابدأ دورة الغسيل الكاملة، سيتم القضاء على الفطريات والعفن والبكتيريا الضارة.

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2. استخدم أكياس خاصة عند غسل الجوارب.يعاني كثير من الناس من موقف اختفاء جواربهم في الغسالة، حتى وصل الأمر إلى تطوير العلماء سيمون مور وجيف إليس صيغة تفسر هذا اللغز.لكن ربات البيوت من ذوي الخبرة يوصون بشراء أكياس خاصة لغسل قطع صغيرة من الملابس لكل فرد من أفراد الأسرة وفي هذه الحالة سيتم حل مشكلة فقدان الملابس دون أي صعوبات.3. ضعي بعض حبوب الأسبرين في الغسالة لتبييض ملابسكيحاول بعض الناس تجنب ارتداء الملابس البيضاء بسبب بقع العرق الصفراء التي تظهر غالبًا. إذا كنت تخشى إفساد قميص أبيض جميل ، فلدينا بعض الأخبار الجيدة لك! يمكن أن يساعد وضع العديد من حبوب الأسبرين في الغسالة في تبييض بياض البيض بسبب حمض الساليسيليك. لذا قم بالوصول إلى قميصك الأبيض المفضل واعلم أن بقع العرق الصفراء أصبحت شيئًا من الماضي!4. لا تجفف ملابسك كثيرامن الصعب جدًا كي الملابس التي تم تجفيفها لفترة أطول من اللازم لأن القماش يصبح مقاومًا للتأثير الحراري. في بعض الحالات الصعبة للغاية ، حتى المكواة المزودة بمكواة بخارية لن تساعدك. انه من الاسهل ل تسوية الملابس التي هي رطبة. وإذا جفت ملابسك أكثر من اللازم ، فقط رش القليل من الماء عليها.5. استخدم شامبو الأطفال لإعادة الملابس التي تقلصتقد يبدو هذا غير معتاد ، لكن شامبو أو بلسم الأطفال يمكن أن يعيد الملابس المنكمشة إلى حجمها الأصلي، فقط أضف القليل منه في وعاء به ماء دافئ واترك قطعة الملابس تنقع لمدة 10-15 دقيقة. ثم جففها بمنشفة وضعها أفقيًا حتى تجف تمامًا. سيقوم التكييف بتسطيح الألياف وإعادتها إلى حجمها الأصلي.6. لا تستخدمي البلسم عند غسل شيء أبيضلا تنصح ربات البيوت من ذوي الخبرة بإضافة مكيف عندما تغسل شيئًا أبيض لأنه لا يجعل الملابس تصبح بيضاء قدر الإمكان. إذا كان هدفك هو جعل ملابسك ناصعة البياض ، فأنت بحاجة إلى استخدام مبيض خاص بدلًا من المنظف والبلسم المعتاد. لا تسمح المكونات الأخرى للمبيض بالعمل بالشكل المطلوب.7. لا تفرز ملابسك حسب اللون.لا تفرز الملابس حسب لونها - افرزها حسب كثافة القماش. الأقمشة الثقيلة تمتص الماء أكثر من الأقمشة الخفيفة. هذا هو السبب في أن المنظفات يتم غسلها من أشياء مختلفة وبدرجات مختلفة ولماذا يتسبب الغسيل المختلط في إتلاف الملابس المصنوعة من الألياف الرقيقة. لكن يجب أن تتذكر استثناءين:يتم دائمًا غسل الملابس البيضاء بشكل منفصل.يجب ألا تزيد درجة الحرارة عن 85 درجة فهرنهايت وإلا ستفقد الملابس ذات الألوان المختلفة تشبع الألوان.8. ضع كرات القصدير في الغسالة.لتنسى الكهرباء الساكنة في ملابسك ، ضع بعض كرات القصدير في الغسالة. سوف تمتص الشحنة الساكنة.9. استخدم كريم الحلاقة لإزالة بقع المكياج.في بعض الأحيان يكون من المستحيل التخلص من بقع المكياج لأن بعض كريم الأساس وبعض أنواع أحمر الشفاه يمكن أن تبقى على ملابسك إلى الأبد. ومع ذلك ، لإزالة المكياج ، يمكنك وضع بعض كريم الحلاقة العادي على البقعة وغسل الملابس كما تفعل عادةً .10. اغسل الأغطية في غسالة الصحون.للتأكد من أن الغطاء لا يفقد شكله ، لا تغسله في الغسالة. الحل بسيط - يمكنك غسله في غسالة الأطباق، ضعه على الرف العلوي لغسالة الصحون وابدأ الدورة الكاملة.11. استخدم الماء البارد لغسل الجوارب المتسخة.لا يمكنك غسل الجوارب بالماء الساخن لأن معظم الأوساخ (مثل العرق) تعتمد على البروتين، إذا قمت بتطبيق درجة حرارة شديدة الحرارة على هذه الأوساخ ، فستبقى دائمًا في جواربك. لهذا السبب ، بغض النظر عما يعتقده معظم الناس ، من الأفضل غسل الجوارب بالماء البارد.12. إزالة البقع الصعبة باستخدام مجفف الشعر.للتخلص من البقع القديمة غير البروتينية مثل البقع من العشب أو التربة أو العصير ، يمكنك تسخينها بمجفف الشعر ووضع القليل من المنظف على الفور. بعد ذلك ، يمكنك وضع قطعة الملابس في الغسالة. سيساعد تسخين البقعة على عمل مكونات المنظف بكفاءة أكبر.13. استخدم المناشف الجافة لتجفيف الغسيل بشكل أسرع.يجف الغسيل بشكل أسرع إذا علقت المناشف الجافة بين صفوف الملابس المغسول، إذا كانت قطعة من الملابس لا تزال مبللة ولكنك تحتاج حقًا إلى ارتدائها وتركها ، يمكنك لفها بمنشفة جافة ووضعها في الغسالة للمساعدة في التخلص من أي رطوبة متبقية.