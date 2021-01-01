أبرزها بالمشروم .. 4 وصفات غير تقليدية لعمل البامية



وصفات غير تقليدية لعمل البامية وصفات غير تقليدية لعمل البامية

تعد البامية من أكثر الخضراوات الخارقة حيث تحتوي على كم كبير من الفيتامينات التى تجعلها علاجا فعالا لعدد كبير من المشكلات الصحية أبرزها أمراض الجهاز الهضمي، لذا نقدم لكم طريقة عمل بامية بـ 4 وصفات مختلفة بخطوات الشيف الشربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة .



طريقة عمل بامية بالدجاج والمشروم



مقادير بامية بالدجاج و المشروم

بامية

مشروم

صدور دجاج

بصل

ثوم

عصير طماطم

مرقة

صلصة طماطم

ملح فلفل اسود

زيت ذرة

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طريقة تحضير بامية بالدجاج و المشروم* ضعي بصل مفروم في طاسة على النار مع مكعب مرقة وضيفي الثوم المفروم وقطع صدور الدجاج وزعتر طازج مفروم ثم ضيفي البامية والمشروم المقطع* افرمي الطماطم وضيفيها مع صلصة طماطم وبهارات وملح وفلفل وادخلي الطاجن فرن ساخن حتى تنضج تماما و قدميهاطريقة عمل بامية ويكا بالموزة الضانيمقادير بامية ويكا بالموزة الضانيباميةموزة ضانيثومبصلكزبرة خضراءطماطمليمونفلفل حارجزرعدسكرفسكراتورق لوراحبهانملح فلفل أسودزبدةطريقة تحضير بامية ويكا بالموزة الضاني* اسلقي اللحم في ماء به جزر وبصل وكرفس وورق لورا وحبهان وملح وفلفل وطماطم مقطعة وكزبرة جافة* اتركيه ليغلي قليلا على النار حتى يقارب اللحم على النضج و اضيفي قليل من العدس الأصفر والبامية وعصير الليمون واتركيها لتكمل نضجها* اضيفي زبدة وارفعي الخليط عن النار وارفعي اللحم من الحلة واستخدمي خلاط كهربائي لفرم بقية المكونات، وقدمي الخليط المفروم مع اللحم.طريقة عمل بامية بالموزات الضأنمقادير بامية بالموزات الضأنموزات ضأن صغيرةباميةبصلثومطماطمصوص طماطممرقةزبدةكمونملحكزبرة جافةزيت زيتونروزمارى فلفل أسود جزر كرفس سمـنةطريقة تحضير بامية بالموزات الضأن* إسلقى الموز فى الماء المغلى على النار مع البوكيه جارنيه ( كرفس وأضيفى للشوربة الزعتر المفروم و شوحى البصل والثوم المفرومين فى زيت الزيتون والزبدة* أضيفى البسلة للبصل والثوم و قطعى الكزبرة الخضراء وضيفيها مع البامية المشوحة فى الزبدة و أضيفى صوص الطماطم الفريش والكمون والفلفل الحار المقطع* أضيفى الشوربة للبامية وإتركيها لتنضج وضعى الطماطم فى ماء مغلى بعد نزع ذرها وتشريح قشرتها على شكل حرف X* ضعى الطماطم فى ماء بارد وإنزعى القشر وقطعيا وضيفيها للبامية وإتركى البامية تغلى وشوحى الكزبرة الخضراء والثوم فى الزبدة وأضيفى الطشة للبامية وأضيفى الطشة للباميةطريقة عمل البامية بالحم بتلو مكعباتمقادير بامية بالحم بتلو مكعباتباميةعصير ليمونثومبصلكزبرة خضراءطماطمصلصة طماطمورق لوراحبهانملح فلفلزيت كمونفلفل حارطريقة تحضير بامية بالحم بتلو مكعبات* شوحي البصل في الزيت ضيفي لحمة مكعبات و التوابل و مكعب مرقة و اضيفي الصلصة و قليل من الماء و قلبيها و اتركيها لتنضج* وشوحي البصل و الثوم و الزبدة في وعاء اخر اضيفي الزعتر و شوحي البامية معهمفي طاجن ضعي الباميه مع اللحم و كل المكونات و ادخلي الطاجن الفرن حتي تمام النضج و يقدم.