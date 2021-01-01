

«هزار بوابين».. عريس يقذف عروسه بالتورتة أثناء حفل زفافهما (فيديو وصور) «هزار بوابين».. عريس يقذف عروسه بالتورتة أثناء حفل زفافهما (فيديو وصور)

أثارت عروس شاركت مقطع فيديو لزوجها وهو يلقي تورته حفل الزفاف المكونة من ثلاث أدوار في وجهها الجدل بين متابعيها، حيث استنكر الكثيرون تصرف الزوج الذى وصفة البعض بالعداونى.





وأفادت صحيفة ديلى ميل البريطانية، أن العروس التي تدعى كيلى كارسون، وتعيش في ولاية تينيسي الأمريكية، شاركت لقطة مثيرة للجدل من حفل زفافها، حيث ألقى زوجها «تونى» التورتة في وجهها، الأمر الذى أثار العديد من رواد موقع تويتر حيث وصفوا تصرفه بالعدوانى والمخيف.



وظهر الزوج توني وهو يمسك بالكعكة ويرميها في وجه العروس مما أدى إلى تعثرها على الكراسي القريبة، إلا أنها استطاعت التماسك وتفادت السقوط.

وأثار الفيديو، الذي تمت مشاهدته أكثر من 2.8 مليون مرة الكثير الغضب، حيث قال أحد المتابعين: «هذا ليس مجرد سلوك عدواني ولكن محرج للغاية.. إذا كان مرتاحًا لفعل ذلك أمام جميع أصدقائها وعائلتها فإنه أمر مخيف».واستنكرت أخرى، تصرف الزوج قائلة: «هل تعتقد أن هذا أمر جيد؟»، بينما كتب شخص آخر: «بدا الأمر وكأنه مؤلم.. إذا فعل هذا أمام الناس ماذا يفعل خلف الأبواب المغلقة».







