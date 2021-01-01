أثارت عروس شاركت مقطع فيديو لزوجها وهو يلقي تورته حفل الزفاف المكونة من ثلاث أدوار في وجهها الجدل بين متابعيها، حيث استنكر الكثيرون تصرف الزوج الذى وصفة البعض بالعداونى.
وأفادت صحيفة ديلى ميل البريطانية، أن العروس التي تدعى كيلى كارسون، وتعيش في ولاية تينيسي الأمريكية، شاركت لقطة مثيرة للجدل من حفل زفافها، حيث ألقى زوجها «تونى» التورتة في وجهها، الأمر الذى أثار العديد من رواد موقع تويتر حيث وصفوا تصرفه بالعدوانى والمخيف.
وظهر الزوج توني وهو يمسك بالكعكة ويرميها في وجه العروس مما أدى إلى تعثرها على الكراسي القريبة، إلا أنها استطاعت التماسك وتفادت السقوط.
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التعليقات على «هزار بوابين».. عريس يقذف عروسه بالتورتة أثناء حفل زفافهما (فيديو وصور)
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