

بريطاني يذهب لشراء الجزر فيفوز ببطاقة يناصيب بـ160 ألف دولار بريطاني يذهب لشراء الجزر فيفوز ببطاقة يناصيب بـ160 ألف دولار

نعلم جميعًا أن الجزر من الخضراوات المفيدة، الذى يستطيع منحنا الفيتامينات والكروتين، ولكن من يتوقع أن تكون له فائدة أخرى، غير الفوائد الصحية للجزر، فهذا ما حدث لـ مارتن جيلبى، البالغ من العمر 50 عاما، من سكان نورثهامبتون في إنجلترا، والذي كان يعمل في شركة لصناعة الزجاج والنوافذ، حيث حصد ثروة كبيرة بسبب وجبة من الجزر.



وفى التفاصيل، ذهب مارتن إلى المتجر لشراء جزر من أجل شواء يوم الأحد، وفي اللحظة الأخيرة وقبل عودته، اشترى بطاقة يانصيب "يورو مليونز"، قيمتها 3 جنيهات، ففاز بحوالي 120 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 163 ألف دولار، وفقا لما نشرته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية.



بدأت حكاية مارتن مع الجزر واليانصيب عندما كان مارتن وشريكته في منزلهما يناقشان شئونهما المالية بعد أعياد الميلاد ورأس السنة، وبعد دفع الفواتير، حيث لم يبق لديهما إلا القليل من المال.

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وقال مارتن "قلنا أنا وتريسي إنه لا يزال يتعين علينا إعداد الشواء لعشاء يوم الأحد في نهاية هذا الأسبوع، وبعد تفقد الثلاجة، لحسن الحظ كل ما كان ينقصنا هو القليل من الخضروات، لذلك قررت الخروج لشراء بعض الجزر".وأضاف أنه عندما وصل إلى "الكاشير"، أبلغته المحاسبة أن هناك حدا أدنى للشراء، والمبلغ ينقص 3 جنيهات، لذلك طلب نصيحتها بشأن شراء بطاقة يانصيب ذات الربح الفوري، أم بطاقة يناصيب عادية، فيما قالت له المحاسبة، إن السحب على اليانصيب سيكون يوم الجمعة الموافق 8 يناير، وبالفعل اشترى مارتن البطاقة وقيمتها 3 جنيهات.وقال مارتن، إنه في يوم السحب، بعد أن ذهبت تريسي إلى الفراش، تذكر أنه اشترى بطاقة يناصيب، لذا قام بمسحها ضوئيا باستخدام تطبيق اليانصيب الوطني، وأضاف "لم أصدق ما رأيت.. لقد تحققت منه مرة أخرى.. بعد ذلك حذفت التطبيق ونزلته مرة أخرى وأعدت فحص البطاقة.. في هذه المرحلة، بدأت أشعر بالحرارة، لذلك دعوت تريسي للنزول إلى الطابق السفلي للمساعدة".ورفضت تريسي في البداية النزول حيث غرفة الجلوس، لكنها تراجعت عن قرارها ونزلت على مضض، ثم أبلغها مارتن بما حصل، فنظرت إلى البطاقة، وأدركت أنهما فازا باليانصيب.وفي صباح اليوم التالي، اتصل مارتن بمكتب اليانصيب الوطني للتحقق مما إذا كان قد ربح اليانصيب، قبل أن يبلغ إخوته الثلاثة وأخته وابنه جوردان، على تطبيق "زووم" أنه فاز باليانصيب.وبالنسبة لمارتن وتريسي، فإن المال يعد تغييرا مرحبا به بعد أن مرا، مثل معظم الناس، بعام صعب، حيث كان قد فقد والدته في أواخر العام 2019، ثم وباء كورونا في العام 2020 بكل تداعياته، حيث فقد وظيفته.بريطاني يذهب لشراء الجزر فيفوز ببطاقة يناصيب بـ160 ألف دولاروأوضح مارتن، أنه أبلغ أشقاءه وابنه أولا، لأن هؤلاء هم الأشخاص الذين يريد مساعدتهم ماليا بعد فوزه، وأضاف "لم أفكر في شراء أي شيء، أريد فقط مساعدة عائلتي، لقد مررنا جميعا بعام صعب، وقليل من المساعدة سيحدث فرقا كبيرا لهم جميعا.