

برج السرطان | عليك اليوم ألا تبالغ في انفعالاتك برج السرطان | عليك اليوم ألا تبالغ في انفعالاتك

تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، «حظك اليوم وتوقعات الأبراج» لكثير من الأشخاص الذين اعتادوا متابعة الأبراج الفلكية، ومعرفة حظهم بشكل يومي، وهذه توقعات برج السرطان يوم 25 يناير من الناحية المهنية والعاطفية لمواليد الفترة من من 22 يونيو إلى 22 يوليو.



مهنيا وعائليا



القمر في منزلك الثاني عشر وعليك اليوم ألا تتسرع في اتخاذ قراراتك وابق متحفظا

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عاطفيا واجتماعيامازال الفلك ينصحك بأن تراقب في صمت وأن تتأمل من حولك في هدوء حتى تكوّن رأيا صائبا ولا تبالغ في انفعالاتكيعد برج السرطان من الأبراج المائية، ويتميز بعشقه للحياة الأسرية، فهو من الأبراج العاطفية.برج السرطان: « من 21 يونيو إلى 20 يوليو »الأبراج التي تتوافق مع برج السرطان: الثور، السرطان، العقرب.الأبراج التي لا تتوافق مع برج السرطان: الدلو، والقوس، والجوزاء، وبرج الأسد.مميزات برج السرطان1- يعد برج السرطان من الأبراج المخلصة جدا في الحب، فبرج السرطان يقدس الحب و الحياة الأسرية والعائلة .2- برج السرطان من الأبراج العاطفية جدا، فهو يمكن أن يضحى بنفسه في سبيل سعادة من يحبهم .3- برج السرطان من الأبراج التي تتميز بحدس كبير، فهم قادرين على التميز بين الشخصيات.4- برج السرطان من الأبراج التي تتمتع بشخصية لطيفة، ويتميز مواليد برج السرطان بالكرم الشديد.عيوب برج السرطان1- برج السرطان من الأبراج الحساسة للغاية، وذلك يمكن يؤثر دائما على علاقته بالأشخاص بشكل كبير.2- يعتبر برج السرطان من الأبراج الانتقامية، فكن حذر من غضب السرطان لأن المساس بهم و بعواطفهم تجعلهم أشخاص غير أمنين.3- برج السرطان من الأبراج المزاجية للغاية.4- برج السرطان من الأبراج التشاؤمية والتي تنظر للأمور بسطحية شديدة.