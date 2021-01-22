البنك الأهلي يخفض الفائدة 1% على القروض الشخصية والسيارات

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البنك الأهلي يخفض الفائدة 1% على القروض الشخصية والسيارات

قرر البنك الأهلي المصري خفض الفائدة 1% على القروض الشخصية والسيارات وذلك اعتبارًا من منتصف الشهر الجاري وذلك بعد خفضها على شهادة الادخار البلاتينية رغم قرار البنك المركزي بتثبيت الفائدة، بحسب موظف بخدمة العملاء في البنك.

ووجه البنك الأهلي تعليمات إلى جميع فروعه بخفض الفائدة على قروض التجزئة المصرفية بما يحفز على زيادة معدلات الإقتراض، وتقليل تكلفة عبء الفائدة على العملاء، وتماشيا مع توجهات السياسة النقدية.

ويستفيد من هذا الخفض على العملاء الجدد الذين سيحصلون على قروض بعد الخفض، أما العملاء الحاليين فنسبة الفائدة على قروضهم كما هي.

ويقدم البنك الأهلي المصري حزمة من قروض التجزئة الشخصية كالقروض الشخصية، والسيارات، والتمويل العقاري خارج مبادرة المركزي مخصصًا لهم برامج مختلفة تتناسب مع كافة عملاء البنك من الموظفين في القطاع العام أو الخاص، أو أصحاب المهن الحرة.

وبلغ سعر الفائدة على قروض السيارات بعد الخفض من 17% إلى 18% متناقصة بدلا من 18% إلى 19% قبل الخفض.

ووصل سعر الفائدة على القروض الشخصية بعد الخفض من 13.75% إلى 17.5% متناقصة بدلًا من 14.75% إلى 16.5%.

وتقدم هذه القروض بضمان الراتب سواء لموظفي الحكومة أو القطاع الخاص، في حين تختص المهن الحرة بفائدة مختلفة حسب نوع النشاط.

المصدر: مصراوى

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