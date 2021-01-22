

ارتفاع أسعار الذهب جنيهين وعيار 21 يسجل 814 جنيها للجرام ارتفاع أسعار الذهب جنيهين وعيار 21 يسجل 814 جنيها للجرام

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع فتح التداول على الذهب، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا ورواجا فى مصر 814 جنيها للجرام، مرتفعا بقيمة جنيهين قياسا على الأسعار المسجلة صباح اليوم.



ارتفاع سعر الذهب فى مصر جاء نتيجة ارتفاع سعر أونصة الذهب عالميا من 1853 إلى 1862 دولار، حتى صياغة هذا التقرير، مع توقعات استمرار حركة سعر الذهب عالميا، جراء هبوط سعر الدولار.



أسعار الذهب فى مصر:



عيار 18 سجل 697.70 جنيه.

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عيار 21 سجل 814 جنيها.عيار 24 سجل 930.28 جنيه.الجنيه الذهب 6512 جنيها.أونصة الذهب 1862 دولار.انتعاش المعنويات في الأسواق العالمية أدى إلى انخفاض الدولار ومن ثم حدوث تحرك جزئى فى سعر الذهب، في حين تعززت العملات العالية المخاطر بعد أن فاق تفاؤل إزاء خطط الرئيس الأميركي جو بايدن للتحفيز تأثيرات كوفيد-19.وبدت معنويات السوق أكثر حذرا في نهاية الأسبوع الماضي إذ كشفت بيانات اقتصادية أوروبية أن قيود إجراءات العزل العام للحد من انتشار فيروس كورونا أضرت بأنشطة الأعمال، مما أدى إلى نزول الأسهم.ورغم تحسن المعنويات اليوم الاثنين، قل الطلب على الدولار الأميركي الذي يُعتبر ملاذا آمنا، وانخفض مؤشر الدولار أثناء الليل، وبلغ الانخفاض 0.2% إلى 90.094، ويتوقع المحللون تراجعا واسعا للدولار خلال عام 2021، واستقر اليورو مقابل الدولار عند 1.2174 دولار.وفي اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي، قالت رئيسة البنك كريستين لاغارد إن البنك يراقب اليورو عن كثب، وصعد اليورو تسعة بالمئة العام الماضي مقابل الدولار ووصل إلى أعلى مستوياته خلال عامين ونصف العام في وقت سابق من يناير كانون الثاني الجاري.هناك ارتباط وثيق بين حركة العملا الرئيسية وسعر الذهب على المستوى العالمى، فعلاقة الذهب والدولار عكسية فى أغلب الأحيان، فكلما هبط الدولار ارتفع سعر الذهب والعكس صحيح فى الأيواق العالمية.