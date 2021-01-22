

أسعار اللحوم في الأسواق اليوم 25 يناير أسعار اللحوم في الأسواق اليوم 25 يناير

شهدت أسعار اللحوم، حالة من الثبات داخل الأسواق المحلية، اليوم الإثنين ٢٥ يناير ٢٠٢٠ .





وتراوح سعر الكيلو البتلو ما بين ٩٠ إلى ١٧٥ جنيهًا و محافظة السويس سجل الأعلى سعرًا، وبلغ سعر كيلو لحم الضأن، ما بين ١٠٠ إلى ١٨٠جنيهًا لتصبح محافظة قنا الأعلى سعرًا وتراوح سعر كيلو الكندوز، ما بين١٠٠ إلى ١٦٠جنيها، لتسجل محافظة بورسعيد الأعلى سعرًا.





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وتراوح سعر لحوم البتلو بالعظم في محافظة الجيزة ما بين ٧٩ إلى ١٧٠ جنيهًا، وكيلو لحم الضأن بالعظم ما بين ٨٩ إلى ١٧٠ جنيهًا، لتكون محافظة قنا هي الأعلى سعرًا .يذكر أن اللحوم الحمراء هي مصدر قوي للحديد وتحتوي على بروتينات و كميات من الكرياتين وتحتوي أيضا على معادن مثل الزنك والفوسفور وتحتوي على فيتامينات منها فيتامين ب1 وفيتامين ب2، واللحوم الحمراء هي أغنى مصدر لحامض الألفا ليبويك وهو عبارة عن مضاد قوي للأكسدة.ويساعد البروتين الموجود في اللحوم في بناء وإصلاح أنسجة الجسم وتحسين نشاط العضلات، فالأنسجة والعضلات مصنوعة من البروتين وهذا هو السبب في أن الأفراد الذين يبنون قوة العضلات يتناولون البروتين بشكل كبير.وتحتوي أشكال اللحوم المختلفة على نسبة عالية من محتوى الزنك، ما يساعد على تعزيز المناعة، ونظرًا لخصائصه المضادة للأكسدة، فإن الزنك مسئول عن إنشاء أجسام مضادة لمحاربة الجذور الحرة التي تعرضنا لخطر الأمراض المزمنة.