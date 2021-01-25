أسعار العملات اليوم الاثنين 25-1-2021 بالبنوك المصرية

تباينت أسعار العملات اليوم الاثنين 25-1-2021، فى البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الأحد، حيث استقر سعر الدولار عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، بينما تباين سعر اليورو ليسجل 19.0 19.04 جنيه للشراء، 19.20 جنيه للبيع، مقابل 19.03 جنيه للشراء، 19.20 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
ويقدم اليوم السابع، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها، سواء فى التعاملات الصباحية أو المسائية.
ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:
سعر الدولار اليوم
استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.
سعر اليورو الأوروبى اليوم
تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 19.04 جنيه للشراء، 19.20 جنيه للبيع، مقابل 19.03 جنيه للشراء، 19.20 جنيه للبيع.
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