الصين تتهم أمريكا بتصنيع فيروس كورونا بمختبر عسكري في ولاية ميرلاند

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الصين تتهم أمريكا بتصنيع فيروس كورونا

أثارت الصين شكوكًا حول سلامة لقاح فيروس كورونا المصنع من قبل شركة فايزر، وتشير إلى أن الفيروس نشأ في مختبر عسكري أمريكي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة ديلي ميل، تأتي حملة الدعاية لبكين بعد وصول محققي منظمة الصحة العالمية مؤخرًا إلى ووهان للتحقيق في أصول فيروس كورونا.

ومع انتشار لقاح Pfizer في جميع أنحاء العالم ، ملأت الصين موجات الأثير بقصص عن أشخاص يموتون فجأة بعد تلقي لقاح شركة الأدوية الأمريكية.

وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، انتشر هاشتاج 'American's Ft الذي تم تداوله عبر رابطة الشبيبة الشيوعية ، حيث شوهد 1.4 مليار مرة في الأسبوع الماضي بعد أن دعت بكين إلى إجراء تحقيق من منظمة الصحة العالمية في مختبر الأسلحة البيولوجية في ولاية ماريلاند.

المصدر: صحيفة ديلي ميل البريطانية

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