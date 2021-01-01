أثارت الصين شكوكًا حول سلامة لقاح فيروس كورونا المصنع من قبل شركة فايزر، وتشير إلى أن الفيروس نشأ في مختبر عسكري أمريكي.
ووفقًا لما نشرته صحيفة ديلي ميل، تأتي حملة الدعاية لبكين بعد وصول محققي منظمة الصحة العالمية مؤخرًا إلى ووهان للتحقيق في أصول فيروس كورونا.
ومع انتشار لقاح Pfizer في جميع أنحاء العالم ، ملأت الصين موجات الأثير بقصص عن أشخاص يموتون فجأة بعد تلقي لقاح شركة الأدوية الأمريكية.
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التعليقات على الصين تتهم أمريكا بتصنيع فيروس كورونا بمختبر عسكري في ولاية ميرلاند
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