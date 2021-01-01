أطعمة تمنحك الشعور بالنعاس بمجرد تناولها



أطعمة تمنحك الشعور بالنعاس أطعمة تمنحك الشعور بالنعاس

الكثير من الأطعمة تجعلك تشعر بالنعاس سريعا بمجرد تناولها حتى وأن كنت لا تريد النوم بالفعل إليك أبرزها وفقا لموقع بولد سكاي الهندي.



· الكرز



يجعلك تشعر بالنعاس و يمكن أن يساعدك عصير هذه الكرز على النوم بشكل أسرع ولمدة أطول ، كما تقول الدراسات ، وذلك بفضل المستويات العالية من هرمون النوم الميلاتونين الموجود فيها.

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· المكسراتتحتوي المكسرات على مجموعة متنوعة من المعادن والمكونات التي تساعد على النوم مثل الزنك والمغنيسيوم وحتى الميلاتونين وتعد أبرز تلك المكسرات الفستق والجوز والكاجو واللوز.· كيويفاكهة الكيوي غنية بالمعادن والفيتامينات ، بما في ذلك حمض الفوليك والبوتاسيوم وفيتامين ج وفيتامين هـ ، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة. يُعتقد أن مزيجًا من هذه المكونات يساعد الناس على الشعور بالنعاس بسرعة أكبر ، سواء كان ذلك بسبب تعزيز السيروتونيناللوز :يمكن تناول اللوز قبل النوم مباشرة ، ولا يتسبب في اى مشاكل صحية، حيث ان اللوز يحتوي على هرمون الميلاتونين الذي ينظم عملية النوم .البابونج :يعتبر شاي البابونج من المشروبات المهدئة، لما يحتوي على مكونات تساعد على الاسترخاء والنوم بعمق.