الريحان.. 4 أعشاب من مطبخك تخلصك من ارتفاع ضغط الدم



ارتفاع ضغط الدم ارتفاع ضغط الدم

هل تعانى من ارتفاع ضغط الدم فكلما كانت الشرايين ضيقة يتطور ارتفاع ضغط الدم ويمكن أن يتسبب ارتفاع ضغط الدم في تلف الأوعية الدموية والأعضاء ، وخاصة الدماغ والقلب والعينين والكليتين.



وفقا لموقع هيلث يشمل علاج ارتفاع ضغط الدم كلًا من الأدوية الموصوفة وتغيير نمط الحياة الصحي. إذا لم يتم علاج الحالة ، فقد تؤدي إلى مشاكل صحية ، بما في ذلك النوبة القلبية والسكتة الدماغية.



ما أعراض ارتفاع ضغط الدم؟

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لن يعاني الكثير من الأشخاص من أي أعراض. قد يستغرق الأمر سنوات أو حتى عقودًا حتى تصل الحالة إلى مستويات شديدة بما يكفي حتى تصبح الأعراض واضحة.نادرًا ما يُعطى تشخيص ارتفاع ضغط الدم بعد قراءة واحدة فقط. يحتاج طبيبك لرؤية دليل على وجود مشكلة مستمرة.إليك علاجات سريعه تساعد على التخلص من ارتفاع ضغط الدم .أعشاب تساعد فيتقليل مستويات ضغط الدمإليك4 أعشاب قد تساعد في خفض ضغط الدم وفقا لموقع هيلث لاين.1. الريحانغني بالأوجينول الذى يساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتخفيف الدم ، مما ساعد بدوره في خفض ضغط الدم.2. البقدونسغنى بفيتامين سي الذى يقلل من ضغط الدم وأظهرت العديد من الدراسات أن مضادات الأكسدة الكاروتينية تقلل من ضغط الدم وكوليسترول وهو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب.3. بذور الكرفسبذور الكرفس قد تساعد في خفض ضغط الدم وجدت الدراسة أن مستخلص بذور الكرفس يخفض ضغط الدم كما أن المركبات الموجودة في مستخلص بذور الكرفس قد تساعد في خفض ضغط الدم4. الثوميحتوي الثوم على مركبات الكبريت ، مثل الأليسين ، والتي قد تساعد في زيادة تدفق الدم وإرخاء الأوعية الدموية. مجتمعة ، قد تساعد هذه العوامل في خفض ضغط الدم.