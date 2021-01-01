في 10 أيام.. أسرع رجيم للتخلص من الدهون العنيدة



أسرع رجيم للتخلص من الدهون العنيدة أسرع رجيم للتخلص من الدهون العنيدة

بدون رجيمات قاسية يمكنك حرق ونسف الدهون بسرعه بأسرع رجيم متوازن يمكنه مشاعدتك على التخلص من دهون البطن والارداف بدون حرمان إليك خطة الرجيم ل10 أيام يقدمها موقع برايت سايد



إليك خطة الرجيم:



الإفطار من 7 إلى 10 صباحًا:

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بيضة مسلوقة + 1 توست سن + جبن أبيض بدون دسم 5 جرامسناك بعد الفطار ب3 ساعات..طبق شوفان بلبن خالي الدسمالغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرًا2 شريحة فيليه مشوي +3 ملاعق مكرونةأوطبق خضار سوتيه + 4 ملاعق أرزأوربع فرخة مشوية + طبق سلاطةسناك بعد الغذاء ساعتينثمرة فاكهةالعشاء .. قبل النوم بساعتينكوب زبادي خالي الدسم +ثمرة فاكهةيمكنك بجانب الرجيم السابق تناول المشروب التالي لتسريع حرق الدهون ونسف الدهون