في 10 أيام.. أسرع رجيم للتخلص من الدهون العنيدة

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أسرع رجيم للتخلص من الدهون العنيدة

بدون رجيمات قاسية يمكنك حرق ونسف الدهون بسرعه بأسرع رجيم متوازن يمكنه مشاعدتك على التخلص من دهون البطن والارداف بدون حرمان إليك خطة الرجيم ل10 أيام يقدمها موقع برايت سايد

إليك خطة الرجيم:

الإفطار من 7 إلى 10 صباحًا:

بيضة مسلوقة + 1 توست سن + جبن أبيض بدون دسم 5 جرام

سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

طبق شوفان بلبن خالي الدسم

الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرًا
2 شريحة فيليه مشوي +3 ملاعق مكرونة
أو
طبق خضار سوتيه + 4 ملاعق أرز
أو
ربع فرخة مشوية + طبق سلاطة

سناك بعد الغذاء ساعتين

ثمرة فاكهة

العشاء .. قبل النوم بساعتين

كوب زبادي خالي الدسم +ثمرة فاكهة

يمكنك بجانب الرجيم السابق تناول المشروب التالي لتسريع حرق الدهون ونسف الدهون

المصدر: موقع برايت سايد

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