ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير الكاجو باللبن؟

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عصير الكاجو باللبن

عصير الكاجو باللبن من المشروبات الشهية والمفضلة لدى الكثير من الأشخاص، على الرغم من أن الكاجو باللبن يحتوي على سعرات حرارية إلا أنه يوفر الكثير من الفوائد الغذائية كما يوفر الدهون الصحية الأحادية غير المشبعة ومضادات الأكسدة.

كشف موقع verywellfit، عن أبرز الفوائد الصحية التي تدفعك إلى تناول عصير الكاجو باللبن، أبرزها :

-يعزز صحة القلب
لا تضيف دهون حليب الكاجو فقط النكهة والشبع إلى هذا المشروب بل قد تعزز صحة القلب أيضًا، تشير الدراسات إلى وجود علاقة قوية بين الدهون النباتية الأحادية غير المشبعة والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

- غني الفيتامينات والمعادن
يحتوي عصير الكاجو باللبن على فيتامينات ومعادن طبيعية مثل الكالسيوم والحديد والفيتامينات E وD ، كما يعتبر أيضًا مصدرًا للصوديوم .

-يبني عظاما قوية
يمكن أن يوفر مشروب حليب الكاجو ما يصل إلى 30 في المائة من القيمة اليومية للكالسيوم، يساعد هذا المعدن المهم في بناء عظام قوية ويعزز وظيفة العضلات والأعصاب.

- يعزز صحة العين
الكاجو غني بمضادات الأكسدة اللوتين والزياكسانثين .2 وفقًا لجمعية البصريات الأمريكية، تساعد هذه المركبات في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض العين المزمنة، وخاصة التنكس البقعي المرتبط بالعمر وإعتام عدسة العين.

المصدر: موقع verywellfit

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