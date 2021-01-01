ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير الكاجو باللبن؟

عصير الكاجو باللبن من المشروبات الشهية والمفضلة لدى الكثير من الأشخاص، على الرغم من أن الكاجو باللبن يحتوي على سعرات حرارية إلا أنه يوفر الكثير من الفوائد الغذائية كما يوفر الدهون الصحية الأحادية غير المشبعة ومضادات الأكسدة.
كشف موقع verywellfit، عن أبرز الفوائد الصحية التي تدفعك إلى تناول عصير الكاجو باللبن، أبرزها :
-يعزز صحة القلب
لا تضيف دهون حليب الكاجو فقط النكهة والشبع إلى هذا المشروب بل قد تعزز صحة القلب أيضًا، تشير الدراسات إلى وجود علاقة قوية بين الدهون النباتية الأحادية غير المشبعة والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.
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