فى أبسط الخطوات حولي المكياج العادي لسواريه

المكياج كالسحر، تستطيعين من خلاله إخفاء عيوب البشرة بأدوات بسيطة بل وتحويلها واللعب بألوانها للتناسب مع شكلك وتبرز أنوثتك وجمالك كما أردتِ.
وتجيدين إتقان وضع المكياج إذا كان لديكِ مساحة من الوقت، لكن أحيانًا تظهر مناسبات مفاجئة، إما أن تعتذرين عن الذهاب لها أو تحتاجين إلى النصائح التالية التي قدمتها خبيرة التجميل منى إسماعيل، مع الإعلامية رضوى الشربيني في برنامجها "هي وبس" على شاشة "سي بي سي سفرة" عن كيفية تحويل المكياج النهاري إلى مكياج سواريه دون الحاجة لإزالته.
ولأن جمال العيون من أبرز وأهم الأشياء عند عمل المكياج السواريه، حيث تبرز العينان جمال ورقة وأناقة الفتاة، اعتمدت خبيرة التجميل منى إسماعيل في تحويل المكياج النهاري إلى سواريه على الجليتر الغني فوق العيون مع بعض الإضافات الأخرى.
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