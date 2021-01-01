يهدد حياتك.. أضرار غير متوقعة لاستخدام «الكاتيل» في المنزل

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يهدد حياتك.. أضرار غير متوقعة لاستخدام «الكاتيل» في المنزل

تعد غلاية الشاي الكهربائية أسهل وأسرع الوسائل لإعداد كوب الشاي والمشروبات الساخنة، كما أنها موفرة للطاقة لأنها تستخدم طاقة أقل عند غليان الماء.

ولكن هناك بعض السلبيات التي تشكل جزءًا من استخدام منتجات الغلاية الكهربائية، وأحد العوائق الرئيسية أنها مصنوعة من البلاستيك بدرجة حرارة مناسبة بحيث لا تذوب عندما تقوم بتشغيلها، ولكنها لا تحتمل فترة طويلة، خاصةً عند تشغيلها بالخطأ دون ماء، فيمكن أن تسفر عن حريق هائل.

ويمكن أن يكون الصدأ مشكلة في بعض الأحيان، فـ ليست كل الغلايات مصنوعة من مواد عالية الجودة، ويمكن أن تبدأ في الصدأ والتآكل بعد فترة صغيرة من الوقت، ويمكن أن تنتج غلاية الشاي الخاصة بك طعمًا سيئًا، لذلك تأكد من الحفاظ على غلايتك جافة دائمًا لحمايتها من الرطوبة التي تسبب الصدأ.

كما وجدت بعض الدراسات أن "الكاتيل" أو "الغلاية الكهربائية" تتسبب في الشعور بضيق التنفس على المدى البعيد، كما أن احتواءها على الألومنيوم والنيكل يتفاعلان مع المياه.

المصدر

المصدر: quora

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