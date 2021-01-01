تعد غلاية الشاي الكهربائية أسهل وأسرع الوسائل لإعداد كوب الشاي والمشروبات الساخنة، كما أنها موفرة للطاقة لأنها تستخدم طاقة أقل عند غليان الماء.
ولكن هناك بعض السلبيات التي تشكل جزءًا من استخدام منتجات الغلاية الكهربائية، وأحد العوائق الرئيسية أنها مصنوعة من البلاستيك بدرجة حرارة مناسبة بحيث لا تذوب عندما تقوم بتشغيلها، ولكنها لا تحتمل فترة طويلة، خاصةً عند تشغيلها بالخطأ دون ماء، فيمكن أن تسفر عن حريق هائل.
ويمكن أن يكون الصدأ مشكلة في بعض الأحيان، فـ ليست كل الغلايات مصنوعة من مواد عالية الجودة، ويمكن أن تبدأ في الصدأ والتآكل بعد فترة صغيرة من الوقت، ويمكن أن تنتج غلاية الشاي الخاصة بك طعمًا سيئًا، لذلك تأكد من الحفاظ على غلايتك جافة دائمًا لحمايتها من الرطوبة التي تسبب الصدأ.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على يهدد حياتك.. أضرار غير متوقعة لاستخدام «الكاتيل» في المنزل
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق