احذر.. 3 أخطاء غير متوقعة تكرف الشاي

لا يفسد مذاق الشاي الحلو بسبب نوع الشاي، أو طريقة وضع الشاي والسكر بشكل صحيح فقط، فهناك العديد من العوامل التي يمكن ان تفسد مذاق الشاي الرائع غير ذلك.
ومن أشهر هذه الأخطاء...
تقسيم كميات صغيرة للاستخدام اليومي
يجب الانتباه لتقسيم الشاي بشكل بسيط للاستخدام بشكل يومي، وجزء في برطمان آخر مختلف للتخزين، وهنا نتجنب أن يترك الشاي بكمية كبيرة في برطمان واحد يفتح ويغلق يوميًا عدة مرات وهو ما يعمل على تلف الكمية بالكامل وتكرف مع كثرة الاستخدام.
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