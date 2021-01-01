احذر.. 3 أخطاء غير متوقعة تكرف الشاي

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احذر.. 3 أخطاء غير متوقعة تكرف الشاي

لا يفسد مذاق الشاي الحلو بسبب نوع الشاي، أو طريقة وضع الشاي والسكر بشكل صحيح فقط، فهناك العديد من العوامل التي يمكن ان تفسد مذاق الشاي الرائع غير ذلك.

ومن أشهر هذه الأخطاء...

تقسيم كميات صغيرة للاستخدام اليومي
يجب الانتباه لتقسيم الشاي بشكل بسيط للاستخدام بشكل يومي، وجزء في برطمان آخر مختلف للتخزين، وهنا نتجنب أن يترك الشاي بكمية كبيرة في برطمان واحد يفتح ويغلق يوميًا عدة مرات وهو ما يعمل على تلف الكمية بالكامل وتكرف مع كثرة الاستخدام.

البرطمان المفتوح
اختيار البرطمان السليم والمغلق بأحكام ، لأن تركه في برطمان غير محكم الغلق أو به فتحات أو كسور يعمل على كرف رائحته حيث يلتقط ما حوله من روائح الطعام والبخار.

الملعقة المتسخة
ملعقة بها بقايا أي مشروب آخر أو حتى مبللة بالماء، تعد من أهم الأسباب لـ كرف الشاي بمجرد استخدامها ودخولها برطمان الشاي حيث ينقل طعمها ورائحتها للشاي ويبلل ويتكتل وهو ما قد يتلف البرطمان بالكامل ويكرفه.

الكاتيل المتسخ
يحضر الشاي بالماء المغلي ولذلك يجب التأكد التام من تنظيفها جيدًا، واستخدام ماء نظيف لتحضير الشاي لأن اتساخ الكاتيل أو كنكة الماء يتلف مذاق الشاي ويكرفه.

المصدر: elbalad

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