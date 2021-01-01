لو مبتحبهاش.. طريقة عمل السبانخ بـ 4 وصفات جديدة



طريقة عمل السبانخ طريقة عمل السبانخ

تحتوي السبانخ قدرا كبيرا من الفوائد والعناصر الغذائية المفيدة للصحة ولكن البعض لا يحب تناولها بالصورة التقليدية التى تعد داخل البيوت المصرية.



نقدم لكم طريقة عمل السبانخ بـ 3 وصفات غير تقليدية وسريعة لترضى جميع الاذواق ويحصل على كل أفراد أسرتك على فوائدها.



طريقة عمل سبانخ بالمشروم والكريمة:

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مقادير سبانخ بالمشروم والكريمةسبانخمشروملبن كريمةمسترده حبمستردة ديجونجبنة بارميزان مبشورةملح فلفل أسودطريقة تحضير سبانخ بالمشروم والكريمة:* قطعى السبانخ و إخلطيها بالكريمة واللبن و أخلطى القليل من المستردة الديجون والمستردة الحب.* أضيفى الملح والفلفل الأسود و المشروم الطازج المقطع وأضيفى خليط السبانخ بالكريمة لخليط المشروم. بالمستردة و ادخلى السبانخ الفرن وأضيفى الجبنة الباررميزان المبشورة قبل تمام النضج.طريقة عمل برجر السبانخلـ اماني رفعت :مقادير برجر السبانخ4 كوب سبانخ فريش4 عود بصل اخضر شرائح رفيعةفص ثوم مفرومملعقة كبيرة كموننصف كيلو لحم مفرومملح فلفلزيت زيتونعيش كيزرمايونيز للتقديمبصل احمر شرائح للتقديمطريقة تحضير برجر السبانخ:* اخلطى السبانخ مع الثوم واللحم المفروم و البصل الاخضر فى بولة متوسطة وضيفى الكمون و الملح والفلفل و ابدأى بتكوير الخليط جيدا.* حمرى البرجر على النار من الاتجاهين حتى يصبح اللون بنيا وارفعيها من النار و ضعيها على العيش الكيزر مع المايونيز و البصل و تقدم.طريقة عمل بيض بالسبانخ ل أميرة شنب :مقادير بيض بالسبانخ5 بيضاتزيتذرةملح وفلفلسبانخ فريش اوراق صغيرةجبنة شيدر لايتكريمة لايتلبن خالي الدسم1 ملعقة دقيقبابريكاطريقة عمل بيض بالسبانخ:* ادهني طبق الفرن بالزيت ثم ضعي السبانخ وفوقها الكريمة واللبن وتبليها بالملح والفلفل وجزء من الجبنة ثم البيض و البابريكا.* حافظي على الصفار ليكون عيون ثم ضيفي باقي الجبنة وادخليها الفرن لمدة 15 دقيقة او الى تمام النضج وقدميها على الفطار او العشاء.طريقة عمل بيوريه دجاج بالسبانخ:مقادير بيوريه دجاج بالسبانخسبانخ مجمدةصدور دجاج مفرومةكوسة مفرومةبصل مفرومجزر مفرومجزر مفرومثوم مفرومتفاح مفرومجبنة بارميزان مبشورةمرقةطريقة عمل بيوريه دجاج بالسبانخ:* ضعى المرقة على النار ثم ضيفى الدجاج والبصل والثوم وضيفى الجزر والكرات ثم السبانخ وضيفى الكوسة و التفاح و اتركيها حتى ينضج الدجاج و يتجانس الخليط.* ارفعى الخليط من على النار ثم ضيفى الجبنة ويمكنك ان تهرسى الخليط فى الكبة ثم يصفى و يقدم.