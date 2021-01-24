

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 24-1-2021 سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 24-1-2021

يقدم موقع "الدستور"، في هذا التقرير، سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد 24-1-2021، حسبما أفادت التقارير الأخيرة لعدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المصري.



محليًا، استقر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم وبلغ متوسط سعر تداوله في أسواق المال المحلية 4.23 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وفقًا للتداولات الصباحية في عدد من البنوك العاملة اليوم الأحد.



سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد

قد يعجبك أيضا...

البنك المركزي المصريسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم 4.26 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.بنك مصركما سجل الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.بنك الإسكندريةووصل في بنك الإسكندرية إلى 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصريووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلى المصري إلى 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.بنك عودهوبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك عوده 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.البنك العربي الأفريقي الدوليوبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.21 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.البنك المصري الخليجيوسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المصري الخليجي 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.بنك قناة السويسوبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.يشار إلى أن إجمالي إيرادات الجهات الاتحادية في دولة الإمارات بلغت 40.163 مليار درهم مع نهاية الربع الثالث من عام 2020، فيما وصل إجمالي المصروفات إلى 36.686 مليار درهم، وبذلك فقد بلغ الفائض في الميزانية نحو 3.48 مليار درهم.ويأتي الدرهم الإماراتي من خلال فئتين الأولى معدنية فئة 1 درهم، و50 فلسًا و25 فلسًا، والثانية الورقية من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم، كما صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم.