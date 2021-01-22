شهدت أسعار اللحوم البلدى، اليوم الأحد، 24-1-2021، استقرارا بمحلات الجزارة والهايبر ماركت، وفقا لما أكدته شعبة القصابين بالغرفة التجارية.
وسجلت أسعار الكندوز، بين 110-130 جنيها، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بين 120 - 140 جنيها للكيلو، اللحم الجملى 90-100 جنيها للكيلو، اللحم المفروم العادى 110- 125جنيها الكيلو، والبفتيك والاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80 - 120جنيها.
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التعليقات على أسعار اللحوم اليوم.. الضأن 120 - 140 جنيها للكيلو
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