أسعار اللحوم اليوم.. الضأن 120 - 140 جنيها للكيلو

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أسعار اللحوم اليوم.. الضأن 120 - 140 جنيها للكيلو

شهدت أسعار اللحوم البلدى، اليوم الأحد، 24-1-2021، استقرارا بمحلات الجزارة والهايبر ماركت، وفقا لما أكدته شعبة القصابين بالغرفة التجارية.



وسجلت أسعار الكندوز، بين 110-130 جنيها، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بين 120 - 140 جنيها للكيلو، اللحم الجملى 90-100 جنيها للكيلو، اللحم المفروم العادى 110- 125جنيها الكيلو، والبفتيك والاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80 - 120جنيها.



وكان وزير التموين، قد قال أن هذه المستويات حققتها الوزارة برؤية وتوجيهات الرئيس فى ظل أزمة فيروس كورونا، قائلًا: "نحن فى موقف متميز والسلع متاحة فى السوق ولم نسمع عما يسمى بالاحتكار السلعى، وهناك إتاحة من السلع، والأسعار ثابتة بالنسبة للسلع الأساسية واللحوم والدواجن"، مؤكدا أن اللحوم المجمدة تباع بـ63 جنيها وسعر الدواجن وصل 30 جنيها".

المصدر: اليوم السابع

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