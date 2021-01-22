وزير المالية: مصر تتغير بـ"تنمية القرى"

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وزير المالية: مصر تتغير بـ"تنمية القرى"

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم السبت، إن مصر تتغير إلى الأفضل بالتنمية التي تحدث في المراكز والمدن والقرى، وأن الحكومة بتوجيهات وإصرار القيادة السياسية، مستمرة في ذلك.

وأشار "معيط"، خلال تفقده المركز اللوجستي لخدمة المستوردين بميناء غرب بورسعيد، إلى أنهم مستعدون منذ فترة لدخول محافظات جديدة لمنظومة التأمين الصحي الشامل لولا جائحة كورونا التي أخرت ذلك، مضيفا: "مستقبل الوطن سيكون مختلف ويتقدم باستمرار".

وأقيم المبنى الجديد للمديرية المالية وفق أحدث التقنيات التكنولوجية، بما يضمن ميكنة نُظم العمل بشكل كامل، على النحو الذي يُسهم في رفع كفاءة الأداء وتوفير الوقت والجهد، وبما يتسق مع المشروع القومي للتحول الرقمي.



المصدر: العاصمة نيوز

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