

سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يوم الأحد الموافق 24-1-2021 سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يوم الأحد الموافق 24-1-2021

تتباين سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي أمام الجنيه المصرى فى البنوك المصرية يوميا، وشهدت العملة الأمريكية خلال الفترة الماضية تباين فى سعر الدولار، ومن الممكن يقل أو يزيد سعره فى السوق المصرى بقيمة قرش أو قرشين أو ثلاث قروش، ونستعرض لكم تقرير يومى عن كافة تفاصيل سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية، لذلك نقدم لكم سعر الدولار اليوم الأحد الموافق ٢٤-١-٢٠٢١، حيث استقر سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وأيضا البنك التجاري الدولي cib.



وارتفعت مؤشرات البحث على جوجل عن سعر الدولار اليوم، ولديكم أهم المعلومات بالتفاصيل عن سعر العملة الأمريكية فى التقرير التالى، وأخر التحديثات فى البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

استقر سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري (الحكومي)، اليوم، ليسجل عند الشراء ١٥.٦٦ جنيه مصري، ووصل عند البيع ١٥.٧٦ جنيه مصري، بحيث إنه لم يرتفع أو ينخفض سعره عن أمس.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل الدولار الأمريكي في بنك مصر (الحكومي)، اليوم الأحد الموافق ٢٤-١-٢٠٢١، عند الشراء ١٥.٦٦ جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٦ جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib

يختلف سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي cib، عن باقي البنوك الحكومية المصرية يوميا، ولديكم سعر الدولار في بنك الـcib،، اليوم الأحد الموافق ٢٤-١-٢٠٢١، حيث سجل سعره عند الشراء ١٥.٦٧ جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع ١٥.٧٧ جنيه مصري، حيث ارتفع سعر الدولار اليوم في بنك الـcib، عن البنوك الحكومية سواء البنك الأهلي المصري أو بنك مصر.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

استقر سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري، اليوم الاحد الموافق ٢٤-١-٢٠٢١، حيث بلغ سعره عند الشراء ١٥.٦٧٨٣ جنيه مصري، ووصل عند البيع ١٥.٧٧٨٣ جنيه مصري.



في سياق متصل، يشهد الاقتصاد المصري حالة من الاستقرار، خصوصا في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وتحافظ الحكومة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على انتعاش الأوضاع الاقتصادية المصرية، بالإضافة إلى العمل على تنفيذ خطة متكاملة لجذب المستثمرين المصريين أو الأجانب.