

سناكات صحية تساعدك على خسارة الوزن بشكل فعال سناكات صحية تساعدك على خسارة الوزن بشكل فعال

خسارة الوزن أمر يحتاج إلى عزيمة وإرادة، وقوة عظيمة للتغلب على الرغبات اليومية في تناول الطعام المفضل، لذا قد يتخلى الكثيرون عن الوجبات الخفيفة المفضلة ” السناكس “، لمجرد خسارة الوزن بشكل أسرع، على الرغم من وجود أنواع سناكات صحية تساعد على خسارة الوزن بفاعلية أكبر، دون حرمان الجسم من العناصر المفضلة لديه، لذلك من خلال المقال التالي سوف نقدم لكِ أنواع السناك الصحية للجسم، التي يمكنك الاستعانة بها في الدايت.



أفضل سناكات صحية مناسبة للدايت

الآن نقدم لكِ أفضل سناكات صحية مناسبة تمامًا مع الدايت، يمكنك إضافتها بشكل يومي لبرنامجك الغذائي، وسوف تلاحظين فارق كبير في وزنك بعد اتباع نظام غذائي به وجبات خفيفة صحية.



1. المكسرات

على الرغم من احتوائها على نسبة عالية نسبيًا من الدهون، إلا أن تلك الدهون مشبعة تمامًا، إذ تشير العديد من الدراسات إلى أن تناول المكسرات بصورة معتدلة يمكن أن يساعدك على فقدان الوزن بشكل ملحوظ، وإلى جانب ذلك فتناول المكسرات يمكنه القيام بالتالي:

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خفض خطر الإصابة بأمراض القلب.الوقاية من الاكتئاب.الوقايه من بعض أنواع السرطان.2.الزبادي اليوناني مع التوتيعتبر الزبادي والتوت اليوناني العادي وجبة خفيفة لذيذة وغنية بالعناصر الغذائية، فبالإضافة إلى كون الزبادي مصدر غني بالكالسيوم والبوتاسيوم، فإنه يحتوي أيضًا على نسبة عالية من البروتين. أما عن التوت فهو أحد أفضل مصادر مضادات الأكسدة على الإطلاق، لذا تعتبر هذه الوجبة من الوجبات اللذيذة والصحية في آن واحد.3.التفاح مع زبدة الفول السودانيإلى جانب المذاق اللذيذ لشرائح التفاح مع زبدة الفول السوداني، فهذا المزيج كذلك يحتوي على عناصر صحية ومغذية للجسم، إذ يحتوي على الآتي:نسبة عالية من الألياف.مضادات أكسدة.دهون صحية.تلك العناصر التي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، لكننا ننصحك بتناول زبدة الفول السوداني باعتدال، لأنها من العناصر التي تزيد من الوزن مع مرور الوقت.4.الشوكولاتة الداكنة مع اللوزيشكل هذا المزيج الرائع سناك صحي ومناسب تمامًا مع الدايت، فالشوكولاتة الداكنة غنية بمادة الفلافانول، تلك المادة التي تعمل على الآتي:خفض ضغط الدم.تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.أما عن فوائد اللوز فهي تتمثل في:التقليل من الشهية.التحكم بنسبة السكر في الدم.مد الجسم بالماغنسيوم الذي يحتاجه.5.قطع الفاكهةمن الممكن أن لا تكون الوجبات الصحية معقدة، إذ يمكنك فقط الاعتماد على قطعة واحدة من الفاكهة كسناك صحي، تلك الفاكهة تشمل الآتي:الموز.التفاح.العنب.الجريب فروت.البرتقال.الكمثرى.6. الطماطم الكرزية مع جبنة الموزريلايعتبر سناك الطماطم الكرزية )بالإنجليزية: Cherry tomatoes) مع جبنة الموزريلا، من أنواع السناك الصحي الرائع للجسم، إذ يحتوي هذا المزيج الصحي على العناصر التالية:مضادات أكسدة.فيتامين سي.الليكوبين.بوتاسيوم.بروتين.كالسيوم.فيتامين ب 12.وبالطبع كل هذه العناصر قادرة على مد الجسم بالفائدة التي يحتاجها على مدار اليوم.7. بودينغ الشيابذور الشيا مليئة بالألياف ويمكن تضمينها بجميع أنواع الحميات الغذائية، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد الجسم على تقليل الالتهاب والتحسين من صحة القلب، فعلى الرغم من كون هذا السناك لا يتمتع بنكهة قوية؛ إلا أنه يتمتع بقوام رائع يشبه الهلام، فهي وجبة لا تتعدى 200 سعر حراري، وهذا مناسب تمامًا للدايت.تلك كانت أبرز أنواع السناك الصحي المناسبة مع الحميات الغذائية بمُختلف أنواعها، ننصحك بتجربة الوجبات السابقة على مدار الأسبوع، فقد قدمنا لكِ 7 سناكات مختلفة، حتى لا تحتارين بكل أسبوع في نوع الوجبات الخفيفة الصحية المناسبة لحميتك الغذائية.