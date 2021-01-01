أحلى من المحلات .. طريقة عمل مخ بانيه في المنزل



طريقة عمل مخ بانيه في المنزل طريقة عمل مخ بانيه في المنزل

المخ من الأكلات التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص مما يدفع البعض إلى شرائها من المحلات والمطاعم، لذا قدمت الشيف منال العالم طريقة عمل مخ بانية في المنزل بأسهل الخطوات..



مقادير المخ البانية

4 حبة مخ

1/2 حبة متوسطة ليمون شرائح

5 عود بقدونس

1 حبة كبيرة بصل أرباع

5 فص حبهان

1 ملعقة صغيرة ملح

1 قطعة ورق غار

1/4 كوب خل



التغطية:

1/2 كوب دقيق

2 حبة كبيرة بيض

1 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة فلفل اسود

1/4 ملعقة صغيرة قرفة

1 كوب بقسماط

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للقلي:زيت ذرةللتقديم:.. .. عصير ليمونطريقة تحضير المخ البانية- في قدر عميق ضعي كمية وفيرة من الماء، أضيفي الليمون، البقدونس، البصل، الحبهان، الملح، ورق الغار والخل. ضعي القدر على نار متوسطة ليغلي الماء بقوة، أضيفي المخ لمدة ٣٠ دقيقة.- في طبق عميق ضعي كمية وفيرة من الماء والثلج باستعمال ملعقة ذات ثقوب أخرجي المخ من القدر وضعي في الماء المثلج، دعي المخ لتبرد لمدة ٥ دقائق، أخرجي المخ من الماء تخلصي من القشرة الرقيقة التي تغلف المخ دعي المخ إلى أن يبرد تماما.- باستعمال سكين حادة قطعي المخ إلى شرائح بسماكة ١ سنتمتر تقريبا.-التغطية: في طبق واسع ضعي الدقيق في طبق عالي الحافة ضعي البيض، الملح، الفلفل والقرفة. باستعمال الشوكة قلبي البيض ليتجانس في طبق واسع آخر ضعي البقسماط.- ضعي شريحة من المخ في الدقيق وقلبيها إلى أن تتغطى تماما، ضعي الشريحة في البيض وقلبيها إلى أن تتغطى تماما ثم ضعيها في البقسماط، قلبي شريحة المخ في البقسماط مع الضغط عليها بخفة لتتغطى بطبقة وفيرة من البقسماط. أكملي تغطية بقية المخ بنفس الطريقة.- في مقلاة عميقة ضعي مقدار منا لزيت بحيث يكون ارتفاع ١ بوصة تقريبا.- ضعي عدة شرائح من المخ في الزيت ، إنتظري إلى أن يصبح القاع ذهبي اللون ثم إقلبي على الجهة الثانية، أنقلي المخ على قطعة من ورق المطبخ لتتخلص من الزيت الفائض.في طبق واسع ضعي المخ المقلي.