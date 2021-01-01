أبلغت نيوزيلندا عن أول حالة عدوى جديدة بفيروس كورونا المستجد منذ أكثر من شهرين على عدم تسجيل أي حالات على الإطلاق، وهو الأمر الذي أثار الحيرة، لعدم وجود دليل على أي وجود لانتشار الفيروس من جديد، بحسب ماذكرت وسائل إعلام.
وقالت المديرة العامة للصحة أشلي بلومفيلد الأحد إن حالة لامرأة تبلغ من العمر 56 عامًا عادت مؤخرًا من أوروبا، اكتشف أنها مصابة بالفيروس.
وذكرت إنه ، مثل غيرها من المسافرين العائدين إلى نيوزيلندا، أمضت السيدة 14 يومًا في الحجر الصحي وجاء اختبارها سلبيًا مرتين قبل العودة إلى المنزل في 13 يناير.
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التعليقات على لا يعرفون مصدره .. ظهور فيروس كورونا من جديد في دولة اختفى منها تمامًا
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