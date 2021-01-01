قال السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للنادي الأهلي، إنه غير نادم على قراره بالرحيل عن القلعة الحمراء قبل خوض نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وأشار فايلر في حوار مع صحيفة بليك السويسرية إلى أنه كان ناجح جدا مع الأهلي ولكنه حاليا أستمتع بقضاء الوقت مع عائلته في منزله بـ زيوريخ.
وأضاف فايلر انه شعر بالاستياء بسبب أزمة كورونا وابتعاده عن أسرته قائلا:" لم أقابلهم لأشهر. وفي 1 أكتوبر كان هناك بند في عقدي يسمح برحيلي أو استمراري لعام آخر، والآن أرى أن رحيلي المبكر كان قرارا صحيحا، لقد افتقدت عائلتي".
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التعليقات على رينيه فايلر: لست نادما على رحيلي عن الأهلي
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