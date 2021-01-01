منعت السلطات السودانية، السفير الإثيوبي لديها من مغادرة البلاد عبر الحدود البرية بين البلدين وسط أوضاع متوترة بين البلدين، وفقا لوكالة "نوفوستي" الروسية.
وذكرت الوكالة نقلا عن مصدر مطلع، أن السفير الإثيوبي لدى الخرطوم توجه إلى بلاده يوم الجمعة جوا بعد أن منعته السلطات الأمنية في السودان من السفر برا.
وتشهد العلاقات بين السودان وإثيوبيا توترا متزايدا خلال الأسابيع الأخيرة، في أعقاب تجدد الاشتباكات الحدودية بين البلدين، حيث هاجمت ميليشيات مدعومة من الجيش الإثيوبي مجموعة من القوات الحكومية داخل أراضي الخرطوم.
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التعليقات على تصعيد خطير.. السودان يمنع سفر السفير الإثيوبي عبر الحدود البرية
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