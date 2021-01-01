تصعيد خطير.. السودان يمنع سفر السفير الإثيوبي عبر الحدود البرية

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صورة الخبر: السودان وإثيوبيا
السودان وإثيوبيا

منعت السلطات السودانية، السفير الإثيوبي لديها من مغادرة البلاد عبر الحدود البرية بين البلدين وسط أوضاع متوترة بين البلدين، وفقا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وذكرت الوكالة نقلا عن مصدر مطلع، أن السفير الإثيوبي لدى الخرطوم توجه إلى بلاده يوم الجمعة جوا بعد أن منعته السلطات الأمنية في السودان من السفر برا.

وتشهد العلاقات بين السودان وإثيوبيا توترا متزايدا خلال الأسابيع الأخيرة، في أعقاب تجدد الاشتباكات الحدودية بين البلدين، حيث هاجمت ميليشيات مدعومة من الجيش الإثيوبي مجموعة من القوات الحكومية داخل أراضي الخرطوم.

ومطلع الشهر الجاري، اتهم السودان قوات إثيوبية بشن هجوما على منطقة الفشقة بولاية القضارف، ما أسفر عن مصرع 6 أشخاص وهم 5 نساء وطفل.

في وقت سابق، حذر المتحدث باسم مجلس السيادة السوداني، محمد الفكي، من مغبة اندلاع حرب مع إثيوبيا بسبب النزاع الحدودي بينهما، مضيفا "ليس من مصلحة المنطقة وقوع حرب بين السودان وإثيوبيا"

المصدر: وكالة "نوفوستي" الروسية

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