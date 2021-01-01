أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بيانا رسميا تعقيبا على الأحداث الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز .
وتعادل فريق الزمالك سلبيا مع نادى أسوان فى المباراة التى إنتهت منذ قليل على ملعب استاد بتروسبورت فى اطار منافسات الدورى الممتاز.
وقال الزمالك في بيانه: "تطالب إدارة نادي الزمالك بالعدالة التحكيمية بجميع مباريات الدوري المصري الممتاز بجميع أطرافها خاصة الأندية المتنافسة على صدارة الدوري الممتاز رافضة كل ما يحدث من أخطاء تحكيمية وقرارات من اتحاد الكرة تنعكس بآثار سلبية على المنافسة الشريفة على لقب البطولة وترسخ مفاهيم التعصب بين الجماهير".
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التعليقات على الزمالك فى بيان رسمي: نطالب بالعدالة التحكيمية فى الدورى
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