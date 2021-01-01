دجاج مشوي بجوز الهند السبت

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل دجاج مشوي بجوز الهند بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي وسريع لعشاق الدجاج المشوي.
مقادير دجاج مشوي بجوز الهند
1 كيلو شيش طاووق للتتبيلة
جنزبيل مفروم
ثوم مفروم
صويا صوص
كريمة
جوزهند
سكر أويستر
صوص لجليز
جوزالهند
كريمة
جوزهند
عسل
صويا صوص
لصوص الفول السوداني
كريمة
جوزهند
زبدة فول سوداني
خل
أرز معجون
كاري أحمر مابل
سيرب
صويا صوص
ماء
زيت
سمسم
فول سوداني مجروش
للتقديم
أرز مطهو
خس
سوداني
كزبرة خضراء مفرومة
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