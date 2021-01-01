دجاج مشوي بجوز الهند السبت

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دجاج مشوي بجوز الهند

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل دجاج مشوي بجوز الهند بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي وسريع لعشاق الدجاج المشوي.

مقادير دجاج مشوي بجوز الهند

1 كيلو شيش طاووق للتتبيلة
جنزبيل مفروم
ثوم مفروم
صويا صوص
كريمة
جوزهند
سكر أويستر
صوص لجليز
جوزالهند
كريمة
جوزهند
عسل
صويا صوص
لصوص الفول السوداني
كريمة
جوزهند
زبدة فول سوداني
خل
أرز معجون
كاري أحمر مابل
سيرب
صويا صوص
ماء
زيت
سمسم
فول سوداني مجروش
للتقديم
أرز مطهو
خس
سوداني
كزبرة خضراء مفرومة

طريقة تحضير دجاج مشوي بجوز الهند

* تخلط التتبيلة ويتبل الدجاج بالتتبيلة

* ترص في الأسياخ الخشبية

* تسوى على الجريل
* تدهن بالجليز من حين لآخر أثناء التسوية حتى تمام الطهي

* تقدم مع الأرز الأبيض وصوص الفول السوداني

للجليز

* تخلط جميع المكونات معا

لصوص الفول السوداني

* تخلط جميع المكونات معا في كاسرول على النار مع التقليب حتى تمتزج جميع المكونات.

المصدر: elbalad

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