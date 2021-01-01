علاج طبيعي لحب شباب الرأس ثلاث مرات أسبوعيا



علاج طبيعي لحب شباب الرأس علاج طبيعي لحب شباب الرأس

يعاني بعض الأشخاص من مشكلة حب شباب الرأس ويرجع ذلك لعدد من الأسباب، ويصف طبيب الجلدية لهم شامبو مخصوص، لعلاج حب شباب الرأس لذلك نقدم العلاج.



وفقا لما نشره موقع mediacl news today، أنه لا علاج لحب الشباب كاملة دون ذكر عصير الليمون. إنه مصدر غني بفيتامين C ، وهو مضاد للأكسدة الطبيعي. يمكن لعصير الليمون امتصاص الشحوم والأوساخ على فروة رأسك وجعله نظيفًا. يحارب أيضًا البكتيريا التي تسد مسامك وتجففها ، مما يجعلها أفضل علاج لبثور فروة الرأس.



مكونات:

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عصير ليمون - 2 ملعقة كبيرةماء - 1 ملعقة كبيرةوقت التحضير: دقيقتانطريقة التحضير:تمييع عصير الليمون مع بعض الماءكيفية التقديم:ضع العصير على فروة رأسك باستخدام كرة قطناتركه لمدة 20-30 دقيقةاغسله بماء عاديكم مرة يجب أن أفعل هذا؟ مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوعالاحتياطات: ترك عصير الليمون على الشعر لفترة طويلة يمكن أن يخفف من لونه الطبيعي