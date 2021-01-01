علاج طبيعي لحب شباب الرأس ثلاث مرات أسبوعيا

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علاج طبيعي لحب شباب الرأس

يعاني بعض الأشخاص من مشكلة حب شباب الرأس ويرجع ذلك لعدد من الأسباب، ويصف طبيب الجلدية لهم شامبو مخصوص، لعلاج حب شباب الرأس لذلك نقدم العلاج.

وفقا لما نشره موقع mediacl news today، أنه لا علاج لحب الشباب كاملة دون ذكر عصير الليمون. إنه مصدر غني بفيتامين C ، وهو مضاد للأكسدة الطبيعي. يمكن لعصير الليمون امتصاص الشحوم والأوساخ على فروة رأسك وجعله نظيفًا. يحارب أيضًا البكتيريا التي تسد مسامك وتجففها ، مما يجعلها أفضل علاج لبثور فروة الرأس.

مكونات:

عصير ليمون - 2 ملعقة كبيرة
ماء - 1 ملعقة كبيرة
وقت التحضير: دقيقتان
طريقة التحضير:

تمييع عصير الليمون مع بعض الماء
كيفية التقديم:

ضع العصير على فروة رأسك باستخدام كرة قطن
اتركه لمدة 20-30 دقيقة
اغسله بماء عادي
كم مرة يجب أن أفعل هذا؟ مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع

الاحتياطات: ترك عصير الليمون على الشعر لفترة طويلة يمكن أن يخفف من لونه الطبيعي

المصدر: موقع mediacl news today

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