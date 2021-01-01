هاني الناظر يحذر من ارتداء الملابس الصوفية الملاصقة للجلد: تسبب التهابات مؤلمة

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صورة الخبر: ارتداء الملابس الصوفية الملاصقة للجلد
ارتداء الملابس الصوفية الملاصقة للجلد

حذر الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس مركز البحوث الأسبق، من عادة خاطئة شائعة بين الكثيرين في فصل الشتاء.

وقال الناظر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"إن من الأخطاء الشائعة التي يرتكبها البعض خلال أيام الشتاء الباردة ارتداء الغيارات الداخلية الملاصقة للجلد المصنوعة من الصوف مما يؤدي الي اصابة كثيرين بالتهابات موضعية مؤلمة او رغبة شديدة في الهرش تزداد ليلا".

وأضاف:"لهذا انصح الجميع بارتداء الغيارات الداخلية المصنوعة من القطن ١٠٠% ويمكن استخدام الملابس الصوفيه فوقها بحيث لا تلامس الجلد مباشرة …احذروا هذا الخطأ كبارا وصغارا وحذروا اصدقائكم.

المصدر: elbalad

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