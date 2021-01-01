فوائد الزنجبيل الصحية.. و10 أمراض تجنبها بـ استهلاكه

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فوائد الزنجبيل الصحية

يحمل الزنجبيل العديد من الفوائد الغذائية والصحية للجسم، وذلك بسبب احتوائه على زيوت طيارة ذات رائحة نفاذة، ويمكن الأستفادة منه عبر تناوله في كمشروب ساخن أو بإضافته للعصائر، او للأطعمة التي نقوم بطهيها.

ونجد ان الزنجبيل في أغلب وصفات الاطعمة في اغلب دول العالم، وذلك لأنه واحدًا من التوابل الرئيسية بسبب طعمه المميز وفوائده المتعددة، حيث انه يستخدم فى العديد من وصفات الطبخ وفقا لما نشر في موقع ويب ميد، ومن أهمها :

وهناك العديد من الأمراض التي يمكن ان يساهم في علاجها بالزنجبيل، لما يحتويه من فوائد عظيمة للجسم وعناصر غذائية مميزة، ومن أهم فوائد الزنجبيل انه يعالج بعض الأمراض، مثل :(الصداع – آلام الرأس – احتقان الصوت – الدوخة – السعال – البلغم – الإمساك –
آلام المعدة – آلام الروماتيزم و المفاصل ) ، وغيرها من الأمراض، وتشمل:

1- يزيد من مقاومة الجسم للسرطان
2- مُدر للبول
3- يحفز الجهاز المناعي
4- يساعد الجسم على التدفئة وينشطه
5- يقوي عضلة القلب والأعصاب
6- يوسع الأوعية الدموية والشعب الهوائية
7- يحفز الدماغ على إفراز مواد تزيد من الشعور بالسعادة
8- يقوي النظر
9- يحسن الأداء الجنسي للرجال
10- يساعد الحامل على التخلص من الغثيان

المصدر: elbalad

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