

أسعار الذهب فى مستهل تعاملات اليوم أسعار الذهب فى مستهل تعاملات اليوم

يستعرض صدى البلد أسعار الذهب فى مصر فى مستهل تعاملات اليوم السبت الموافق 23 يناير 2021، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 695 جنيهات، وسجل الذهب عيار 21 نحو 811 جنيها.



أسعار الذهب في مصر



سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 927 جنيها

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وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 811 جنيهاووصل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 695 جنيهاتسعر الجنيه الذهب اليومفيما سجل سعر الجنيه الذهب 6488 جنيهًا، وسجل سعر أوقية الذهب نحو 1863 دولارا بحسب آخر تحديث.سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليومأسعار الذهب في مصر بالمصنعية، تختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كل المقبلين على الزواج، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، خصوصًا من الشباب والفتيات المقبلين على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.