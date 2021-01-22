

سعر الدولار بالبنوك اليوم سعر الدولار بالبنوك اليوم

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 23 يناير 2021 فى البنوك العاملة فى مصر.



وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم 15.67 جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع .



وسجل سعر الدولار اليوم فى بنوك ( مصر إيران للتنمية ، الكويت الوطنى NBK ، البركة ،المصرى الخليجى ، المصرف المتحد ،الأهلى الكويتى بيريوس، المشرق، التنمية الصناعية، كريدى اجريكول ، التعمير و الاسكان، الاستثمار العربى ، المصرف العربى الدولى، العقارى المصرى العربى، فيصل الاسلامى ، العربى الافريقى الدولى، بلوم ، المصرى للتنمية الصادرات، قطر الوطنى، ابوظبى الاولFAB ، قناة السويس، اتش اس بى سى HSBC ) نحو 15.68جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.

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