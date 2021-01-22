سعر الدولار بالبنوك اليوم

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › سعر الدولار بالبنوك اليوم

صورة الخبر: سعر الدولار بالبنوك اليوم
سعر الدولار بالبنوك اليوم

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 23 يناير 2021 فى البنوك العاملة فى مصر.

وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم 15.67 جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار اليوم فى بنوك ( مصر إيران للتنمية ، الكويت الوطنى NBK ، البركة ،المصرى الخليجى ، المصرف المتحد ،الأهلى الكويتى بيريوس، المشرق، التنمية الصناعية، كريدى اجريكول ، التعمير و الاسكان، الاستثمار العربى ، المصرف العربى الدولى، العقارى المصرى العربى، فيصل الاسلامى ، العربى الافريقى الدولى، بلوم ، المصرى للتنمية الصادرات، قطر الوطنى، ابوظبى الاولFAB ، قناة السويس، اتش اس بى سى HSBC ) نحو 15.68جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم فى بنوك ( التجارى الدولى CIB، الاسكندرية ) نحو 15.66جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم فى بنوك ( مصر ، الاهلى ) نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم فى بنك عودة نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع.

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على سعر الدولار بالبنوك اليوم

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
59507

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager