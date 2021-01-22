نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إصدارًا جديدًا ضمن سلسلة "رقم صحيح"، حول جهود الحكومة لتنمية الصادرات المصرية ومساندة المصدرين المصريين.
فوفقا لوزارة المالية؛ بلغ حجم الدعم المقدم للمصدرين المصريين نحو 21 مليار جنيه خلال عام 2020.
كما أكدت وزارة المالیة على نجاح المبادرات الرئاسية والحكومية الهادفة لدعم المصدرين وكان آخرها حصول ١٠٦٩ شركة على مستحقات مبادرة "السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين" لدى صندوق تنمية الصادرات خلال نوفمبر وديسمبر ٢٠٢٠. ووصل إجمالي الدعم لأكثر من ٢١ مليار جنيه خلال ٢٠٢٠ لدعم المصدرين المصريين.
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التعليقات على «رقم صحيح».. 21 مليار جنيه حجم دعم المصدرين المصريين خلال 2020
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