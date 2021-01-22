

برميل النفط الكويتي ينخفض 36 سنتا ليبلغ 55.40 دولار برميل النفط الكويتي ينخفض 36 سنتا ليبلغ 55.40 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 36 سنتا ليبلغ 55.40 دولار في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 55.76 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.



وفي الأسواق العالمية تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 69 سنتا لتبلغ عند التسوية 55.41 دولار للبرميل بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86 سنتا لتبلغ 52.27 دولار.