خطأ كبير تفعله الزوجة عند حلف زوجها بالطلاق.. أزهري يكشف عنه.. فيديو

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صورة الخبر: الدكتور سعيد عامر
الدكتور سعيد عامر

علق الدكتور سعيد عامر، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني، بمجمع البحوث الإسلامية، على خطأ يرتكبه الزوج والزوجة في حالة حدوث مشاكل بينهما أو وصولهما إلى الطلاق.

وقال عامر، في البث المباشر للأزهر الشريف، إن الزوج حينما يقدم على الحلف بالطلاق على زوجته أو تطليقها، فإن زوجته تسارع إلى مغادرة المنزل فورا إلى بيت أهلها.

وأضاف أن هذا التصرف وهذا التسرع خطأ، ولكن الشرع الحنيف أكد أن الزوجة تمكث في بيت زوجها حتى لو طلقها، حتى تنتهي فترة العدة، لعل الله يحدث بينهما أمرا بنظرة أو كلمة طيبة فيعودا إلى بعضهما مرة أخرى.

وذكر أنه بمغادرة الزوجة إلى بيت أهلها بعد الطلاق، فإنها تصعب الأمور وتضيقها على نفسها وعلى الزوج وعلى من يريد الصلح بينهما.

وأكد أنه بمواجهة الزوجين بعضهما بعضا في حالة الخلافات الزوجية، والحوار من أجل الإصلاح والعلاج، فإن هذا الأمر يوفر ويسهل كثيرا استقرار الحياة الزوجية.

المصدر: elbalad

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