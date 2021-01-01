

زبون غريب.. أكل بـ300 جنيه وترك 21 ألفاً مع رسالة: «اللعنة على كوفيد» زبون غريب.. أكل بـ300 جنيه وترك 21 ألفاً مع رسالة: «اللعنة على كوفيد»

في أحد المطاعم بولاية كولورادو الأمريكية، طلب رجل وجبة بلغت قيمتها 20 دولارًا، أي ما يعادل 314 جنيها، وبعد أن تناولها، وضع حسابها على الطاولة ورحل، ليفاجأ العاملون بالمطعم أن الرجل ترك لهم إكرامية «بقشيش» بقيمة 200 دولار أي ما يعادل 3 آلاف جنيه، لكل فرد في المطعم، بمجموع 21 ألف جنيه، بحسب صحيفة «فوكس نيوز» الأمريكية.



7 أفراد في المطعم، ذهب كل منهم إلى بيته بـ200 دولار زيادة على راتبهم اليومي، في يوم سيبقى بالذاكرة، نظرًا لمرورهم بموقف لا يحدث كثيرًا، ولا يعلم المطعم سوى الاسم الأول من الزبون وهو ديفيد، حيث كتب على الإيصال ملاحظة: «اللعنة على كوفيد 19.. 200 دولار لكل موظف اليوم!»، وأسفله رسم رمز تعبيري يعبر عن ابتسامة.



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ونشر المطعم عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صورة للإيصال وموظفيها السبعة الذين حصلوا على البقشيش.وكتب المطعم: «شكرًا لك ديفيد على الهدية السخية لموظفينا، لقد أثرت هديتك في العديد من الأرواح».وعلق العديد من المتابعين معجبين بتصرف الزبون الكريم، حيق علق بعضهم قائلًا: «تصرف حضاري»، وآخر: «شخص رائع».ويعد تصرف الرجل وكرمه بسبب حالة الركود التي تعيشها المطاعم خلال الفترة الأخيرة نظرًا لتفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا «كوفيد 19».3000 جنيه بقشيش في أحد المطاعموخلال نوفمبر الماضي، وفي ظل جائحة كورونا، قام رجل على فعل غريب فوجئ كل من بالمطعم به، على نحو جعل مالك المطعم في حالة من الذهول، حيث ترك الرجل بقشيشا ضخما وصل إلى 3000 دولار، أي 47 ألف جنيه مصري، وذلك دون إبداء أي سبب لفعلته.ونشر صاحب المطعم القصة على «فيس بوك» مرفقًا صورة الفاتورة، مؤكدًا أن الرجل طلب منه مشاركة الإكرامية مع الموظفين الأربعة الذين كانوا يعملون في خدمة الغداء.