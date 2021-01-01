

طريقة عمل تورتة بالكريمة زى المحلات طريقة عمل تورتة بالكريمة زى المحلات

تعتبر تورتة الكريمة من الذ انواع التورتة ويعشقها عدد كبير من الأطفال والكبار ولكن لاتستطيع جميع السيدات اعدادها فى المنزل بنفس مذاق وشكل الانواع الجاهزة فى المحلات.



نقدم لكم طريقة عمل تورتة بالكريمة بـ وصفتان مختلفتان بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.



طريقة عمل تورتة بالكريمة

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مقادير تورتة بالكريمة2 كوب دقيقكوب سكررشة ملحنصف كوب زيتكوب لبن3 بيضةفانيلياملعقة كبيرة بيكنج بودرشيكولاتة مبشورةكريم شانتىطريقة تحضير تورتة بالكريمة* يخلط الزيت مع السكر والبيض والفانيليا واللبن ويخلط الدقيق والملح والبيكنج بودر ويضاف خليط البيض ويصب نصف الخليط فى قالب مدهون بالزيت ومرشوش بالدقيق* تضاف طبقة من الشيكولاتة المبشورة ثم يضاف باقي خليط الكيكة وتوضع فى الفرن حتى تمام النضج ثم تترك لتبرد وتزين بالكريم شانتى والشيكولاتة المبشورة وتقدمطريقة عمل تورتة بالكريمة الملونةمقادير تورتة بالكريمة الملونة2كوب دقيق3 بيضةكوب سكركوب لبن½ كوب زيت فانيلياملعقة كبيرة بيكنج بودر½ ملعقة صغيرة بيكنج صودارشة ملح الوجهشربات كريم شانتى ملونطريقة تحضير تورتة بالكريمة الملونة* يضرب في الخلاط الزيت والسكر واللبن والبيض والفانيليا ويخلط الدقيق والبيكنج بودر والبيكنج صودا والملح ويضاف خليط اللبن والبيض لخليط الدقيق* يقلب الخليط ويصب في صينية مقاس 24 مدهونة بالسمنة وتوضع في الفرن على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج وتترك الكيكة لتبرد* تقطع الكيكة شرائح وتسقى بالقليل من الشربات وتغطى طبقات الكيك بالكريم شانتى الملون وترص طبقات الكيك* يغطى الوجه بالكريم شانتى وتوضع في الثلاجة وتزين بوردات الكريم شانتى الملونة وتقطع التورتة وتقدم