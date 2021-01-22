انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، إذ تضررت بفعل تشديد القيود على السفر في منطقة اليورو وبيانات ضعيفة لمبيعات التجزئة في المملكة المتحدة، بينما يترقب المستثمرون أحدث مجموعة من بيانات أنشطة الأعمال لقياس وتيرة التعافي من فيروس كورونا.
ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بحلول الساعة 0805 بتوقيت جرينتش، لكنه يتجه صوب تسجيل مكسب أسبوعي محدود.
ونزلت أسهم لوفتهانزا الألمانية وإير فرانس نحو اثنين بالمئة، بينما هوى سهم مجموعة توي لتنظيم العطلات عشرة بالمئة بعد أن اقترح الاتحاد الأوروبي تصنيف مراكز تفشي إصابات كوفيد-19 كمناطق شديدة الخطورة وسيتعين على المسافرين من تلك المناطق إجراء اختبارات قبل المغادرة والخضوع للحجر الصحي.
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التعليقات على أسهم أوروبا تنخفض بفعل تشديد القيود على السفر في منطقة اليورو
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