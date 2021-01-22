قرر البنك المركزي المصري، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 28 يناير 2021، بمناسبة ذكري ثورة 25 يناير وعيد الشرطة في ضوء صدور قرار معالي الدكتور رئيس مجلس الوزراء؛ بأن يكون يوم الخميس المقبل أجازه رسمية وذلك بدلًا من يوم الاثنين الموافق 25 يناير 2021 على أن يُستأنف العمل صباح يوم الاحد الموافق 31 يناير 2021.
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التعليقات على البنوك إجازة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى 25 يناير وعيد الشرطة
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