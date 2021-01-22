

البنوك إجازة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى 25 يناير وعيد الشرطة البنوك إجازة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى 25 يناير وعيد الشرطة

قرر البنك المركزي المصري، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 28 يناير 2021، بمناسبة ذكري ثورة 25 يناير وعيد الشرطة في ضوء صدور قرار معالي الدكتور رئيس مجلس الوزراء؛ بأن يكون يوم الخميس المقبل أجازه رسمية وذلك بدلًا من يوم الاثنين الموافق 25 يناير 2021 على أن يُستأنف العمل صباح يوم الاحد الموافق 31 يناير 2021.