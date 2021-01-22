

البورصة المصرية.. أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا بجلسة الأربعاء البورصة المصرية.. أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا بجلسة الأربعاء

تصدر سهم دلتا للطباعة والتغليف ترتيب الأسهم الأكثر ارتفاعًا بجلسة اليوم الخميس أخر جلسات الأسبوع، بنسبة 8.22% ليغلق عند مستوى 19.75 جنيه.



وجاء بالمرتبة الثانية سهم الشمس للاسكان والتعمير بنسبة 8.12% ليغلق عند 5.46 جنيه ثم شركة دايس للملابس بنسبة 8.02% ليغلق عند 2.29 جنيه .



واحتل المرتبة الرابعة سهم الاسماعيلية الجديدة للتطوير بنسبة 7.09% ليغلق عند 41.25 جنيه، ثم دلتا للانشاء والتعمير بنسبة 6.64% ليغلق عند 15.09 جنيه .

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بينما تصدر سهم السويس للاسمنت ترتيب الأسهم الاكثر انخفاضًا بنسبة 8.67% ليغلق عند 8.32 جنيه ثم سهم الحديد والصلب المصرية بنسبة 7.72% ليغلق عند 2.39 جنيه ثم العامة لمنتجات الخزف بنسبة 4.67% ليغلق عند 6.94 جنيه .وجاءت العربية للخزف بالمرتبة الرابعة بنسبة 3.44% ليغلق عند 2.53 جنيه ثم مجموعة المصرية للدواجن بنسبة 3.36% ليغلق عند 4.03 جنيه.واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم على ارتفاع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.48%، ليغلق عند مستوى 11654 نقطة.وأغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند مستوى 693.291 مليار جنيه، ليربح 3.2 مليار جنيه وسط توجه شرائي للمستثمرين الأجانب.وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 2.8 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول 534 مليون ورقة منفذة على 52 الف عملية.وتم التداول على 189 سهم، ارتفع منهم نحو 74 سهم، وانخفض نحو 74 سهم، ولم تتغير مستويات 37 سهم.