

مفاجأة للجميع.. هذا ما يجب أن تعرفه عند الدفع ببطاقتك الائتمانية مفاجأة للجميع.. هذا ما يجب أن تعرفه عند الدفع ببطاقتك الائتمانية

يقع الكثير من الأشخاص ضحايا للمجرمين الذين يقومون بمسح معلومات بطاقتهم باستخدام أجهزة خاصة (القشط) ثم يسرقون أموالهم. اليوم ، حتى عندما تستخدم بطاقتك في المتاجر أو المطاعم ، يمكنك الوقوع في فخ.



أصدرت Ingenico ، الشركة المصنعة لمحطة بطاقات الائتمان ، مؤخرًا دليلًا حول كيفية التعرف على الكاشطة في محطة طرفية قياسية (Ingenico iSC250). نحن في برايت سايد نتفق على أن كل شخص يجب أن يجد هذه المعلومات مفيدة



طرف القشط أكبر بكثير من المعتاد

يجب أن تكون الكاشطة أطول وأوسع من الطرف نفسه لتتوافق مع حجمها. هذا هو السبب في أن طرف القشط أكبر بشكل ملحوظ من الطرف الحقيقي. هذه هي الميزة الرئيسية التي تساعد في التعرف على الأجهزة الاحتيالية.

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لا يوجد زر يبرزعرض الصورة على التطبيق يوفر إلى 80% من استخدام الإنترنتقد تمنع الكاشطة التي تم إدخالها بسرعة كبيرة الزر من تسليط الضوء على الجهاز.تم إعاقة ضوء LED الأخضرتحجب الكاشطة القابلة للتوصيل أيضًا ضوء LED الأخضر الذي يجب أن يكون قيد التشغيل عندما يقوم الجهاز بمسح البطاقة ضوئيًا.أخطاء التشغيل المتكررةتعترض الكاشطات أحيانًا طريق الشريط المغناطيسي عندما تقوم بمسح البيانات. ينتج عن هذا المزيد من أخطاء التشغيل ويبطئ بشكل كبير الأعمال العادية للجهاز. لذا انتبه إذا كانت المحطة تعمل بشكل أبطأ مما ينبغي.القلم غير متصلتحتوي جميع محطات الدفع على قلم مرتبط بها يستخدمه العملاء لإدخال توقيعهم بعد مسح بطاقتهم ضوئيًا. لا تسمح الكاشطة الموجودة داخل iSC250 بإرفاق القلم.كيف تحمي أموالك:1- الطريقة الأكثر فعالية لحماية نفسك من الاحتيال هي امتلاك بطاقة خصم منفصلة تحتوي فقط على المبلغ الذي تحتاجه للشراء في متناول اليد.2- اتصل بالخدمة المصرفية عبر الرسائل النصية القصيرة للاستجابة على الفور للخصم غير المتوقع.3- ضع حدودًا وحد من مبالغ السحب النقدي ، ولن يتمكن المجرمون من سحب كل أموالك مرة واحدة.4- إذا فقدت بطاقتك وتعتقد أن شخصًا ما قد تعلم تفاصيلها ، فاتصل على الفور بالبنك الذي تتعامل معه وقم بحظره.5- من الجيد أيضًا التعرف على إمكانيات تأمين البطاقة وشروطه مع البنك الذي تتعامل معه. لدى بعض مؤسسات الائتمان برامج خاصة لحماية عملائها من الاحتيال والتعويض عن الأضرار.6- عندما تدفع ببطاقتك في متجر ، تأكد من أن الموظفين لا يأخذونها منك. إذا كنت تدفع في مطعم ، فلا تدع النادل يأخذ البطاقة - يمكنه أن يتخلص منها بتكتم. اطلب تنفيذ جميع العمليات في وجودك.7- اقرأ الإيصالات بعناية بعد الدفع ببطاقتك. يجب ألا يكون الحقل الذي يحتوي على المبلغ المدفوع فارغًا.