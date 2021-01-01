

فطارك عندنا...ساندوتش برجر بالبيض وفنجان شاى فطارك عندنا...ساندوتش برجر بالبيض وفنجان شاى

الفطار وجبة أساسية في يومك لكنها محيرة للكثيرين فبعضنا يمل من أطباق الفطار التقليدية التي تنحصر بين الفول والطعمية، لهذا جهزنا لك فطارا مختلفا عن التقليدي.



ولكى تعرف أهمية وجبة الإفطار فيوجد حكمة قديمة تقول «تناول فطورك كالملك وغدائك كالأمير وعشاءك كالفقير».



وفطارك اليوم هو برجر بالبيض وفنجان شاي

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المكونات..قطعة لحمة مفرومة٣ اكواب ماء بارد٤بيضات صغيرة.شرائح الجبنة الشيدرنصف ملعقة صغيرة من أوراق الزعتر المجففرشة من الملحرشة من الفلفل الأسود المطحونأربع ملاعق صغيرة من الزيت النباتيملعقتان صغيرتان من الزبدةالطريقة ...1 _ يتم وضع اللحم المفروم في وعاء كبير وأضافة إليه رشة من الملح ورشة من الفلفل الأسود المطحون والزعتر المجفف المطحون، وتقليبه جيداً حتى تتوزع التوابل والنكهات بشكل متساوٍ في البرجر.2_ قطّع البصل على شكل شرائح بسماكة سنتيمتر واحد،ثم سخّن مقلاة كبيرة غير قابلة للالتصاق على نار متوسطة، ثم أضف إليها ملعقتين صغيرتين من الزيت ثم شكل قطعة اللحم على شكل أقراص دائرية "برجر"، ثم ضعها في المقلاة الساخنة قلّب البرجر كل عشرين ثانية حتى تحافظ على اللحم طرياً من الداخل، واستمر بالتقليب لمدة خمس إلى ست دقائق وذلك حتى ينضج اللحم، ثم أخرجه من المقلاة وضعه في طبق ضع شرائح البصل الدائرية في المقلاة على نار متوسطة واتركها لمدة ثلاث دقائق ثم اقلبها على الجهة الثانية واتركها لمدة ثلاث دقائق أخرى، ثم أخرجها من المقلاة وضعها في طبق .3_أضف ملعقتي زيت نباتي إلى المقلاة ثم أضف البيضات الأربعة إليها، واتركها على نار هادئة حتى ينضج بياض البيض تماماً، ثم أخرج البيض من المقلاة وضعه في طبق واتركه ادهن كمية قليلة من الزبدة على الجزء الداخلي من أرغفة الخبز الخاصة بالبرجر، ثم ضعها في المقلاة الساخنة والوجه الداخلي يلامس السطح الساخن للمقلاة، وذلك لمدة دقيقة واحدة حتى يتحمّر ويتحمّص الخبز من الداخل، ثم أخرجه من المقلاة.4_ قم بوضع البرجر فى للخبر وضع فوقها شريحة بصل ثم البيضة ثم قطعة جبنة .المشروب ..فنجان شاي خفيفيتم وضع الشاى فى الفنجان وسكر حسب الطلب وسكب الماء عليهم .