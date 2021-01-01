قبل ساعة من "العناية المركزة".. زواج يتحدى الوباء

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قبل ساعة من "العناية المركزة".. زواج يتحدى الوباء

قصة حب جديدة تصدرت عناوين الأخبار، بعد أن تحدت وباء "كوفيد-19" وتكللت بالنجاح، إذ صمم البريطانيان سايمون وإليزابيث على إتمام زواجهما، بالرغم من أن "العريس" كان على بعد ساعة من دخول قسم العناية المركزة.

وأصيب سايمون أوبراين (36 عاما) وإليزابيث كير (31 عاما) بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلهما معا في سيارة إسعاف واحدة إلى مستشفى جامعة ميلتون كينز البريطانية، بعدما انخفض مستوى الأوكسجين بشدة.

وتدهورت حالة أوبراين بشدة، لدرجة قرر الأطباء معها نقله إلى قسم العناية المركزة ووضعه على جهاز التنفس الاصطناعي.

وبسبب رغبة الاثنين في الزواج بشدة، خاصة أنه كان من المقرر أن يحتفلا بزفافهما في يونيو المقبل، وافق الأطباء على تأجيل وضع "العريس" على جهاز التنفس الاصطناعي لمدة ساعة واحدة.

واسترجعت كير تلك اللحظات، قائلة: "أخبروني أننا قد لا نستطيع الزواج بعد كل هذا، لأنهم مضطرون لوضع سايمون على جهاز التنفس الاصطناعي".. لكنهم أجلوا ذلك ساعة أخرى، وتماسك هو حينها إلى أن تم الزواج"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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