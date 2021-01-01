قصة حب جديدة تصدرت عناوين الأخبار، بعد أن تحدت وباء "كوفيد-19" وتكللت بالنجاح، إذ صمم البريطانيان سايمون وإليزابيث على إتمام زواجهما، بالرغم من أن "العريس" كان على بعد ساعة من دخول قسم العناية المركزة.
وأصيب سايمون أوبراين (36 عاما) وإليزابيث كير (31 عاما) بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلهما معا في سيارة إسعاف واحدة إلى مستشفى جامعة ميلتون كينز البريطانية، بعدما انخفض مستوى الأوكسجين بشدة.
وتدهورت حالة أوبراين بشدة، لدرجة قرر الأطباء معها نقله إلى قسم العناية المركزة ووضعه على جهاز التنفس الاصطناعي.
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التعليقات على قبل ساعة من "العناية المركزة".. زواج يتحدى الوباء
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