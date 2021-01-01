«أطباء المنوفية» تنعي وفاة طبيبين متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا

آخر الأخباراخبار منوعة › «أطباء المنوفية» تنعي وفاة طبيبين متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا

صورة الخبر: «أطباء المنوفية» تنعي وفاة طبيبين متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا
«أطباء المنوفية» تنعي وفاة طبيبين متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا

أعلنت نقابة الأطباء في محافظة المنوفية وفاة طبيبين متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا.

وأصدرت النقابة بيان رسمى تنعى فيه الفقيدين، قالت فيه: «تنعي نقابة أطباء المنوفية وفاة دكتور طارق طلعت جرجس استشاري الأنف والأذن بمستشفى قويسنا العام الذي توفاه الله متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، كما تنعى وفاة دكتور نبيل محروس استشاري بالتأمين الصحي والذي توفي متأثرا باصابته بفيروس كورونا داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان».

المصدر: المصرى اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على «أطباء المنوفية» تنعي وفاة طبيبين متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
7947

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager