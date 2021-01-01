

عاجل الأرصاد الجوية تحذر من طقس الأربعاء والخميس المقبل عاجل الأرصاد الجوية تحذر من طقس الأربعاء والخميس المقبل

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية تبدأ الأربعاء المقبل 27 يناير وتستمر لمدة 48 ساعة حتى الخميس القادم 28 يناير.



الأربعاء 27 يناير

حيث متوقع أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية، ونشاط لحركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.



الخميس 28 يناير

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ومن المتوقع أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق بالسواحل الشمالية الغربية و أمطار خفيفة تصل إلى 40 % على بعض المناطق بالسواحل الشمالية الشرقية ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.وطالبت هيئة الأرصاد الجوية باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.