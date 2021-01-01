حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية تبدأ الأربعاء المقبل 27 يناير وتستمر لمدة 48 ساعة حتى الخميس القادم 28 يناير.
الأربعاء 27 يناير
حيث متوقع أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية، ونشاط لحركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
الخميس 28 يناير
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التعليقات على عاجل الأرصاد الجوية تحذر من طقس الأربعاء والخميس المقبل
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