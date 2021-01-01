وبطبيعة الحال لكل شيء مميزاته عيوبه أيضا، وبالرغم من فوائد زيت الزيتون على المعدة فهو أيضا قد يتسبب في العديد من الآثار الجانبية، الأمر الذي يجب أن تكون على دراية بها، وفيما يلي سنقوم بذكر أبرز أضرار زيت الزيتون على المعدة إن تم تناوله على الريق.
قد تؤدي أضرار زيت الزيتون على المعدة إلى بعض التغيرات في الرؤية، حول الفراغ بين القرنية والقزحية، ويمكن أن تسبب هذه الحالة أيضًا فقدان البصر.
وفقا للعديد من الدراسات فإن أضرار زيت الزيتون على المعدة تأتي من استهلاكه بكميات كبيرة، الأمر الذي يؤدي إلى القيء والإسهال المستمر وتجنب ذلك ، يمكن إضافة زيت الزيتون أطباقنا التي تناولها على الإفطار.
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التعليقات على أضرار زيت الزيتون على المعدة.. وآثار جانبية عند الإفراط
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