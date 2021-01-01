أضرار زيت الزيتون على المعدة.. وآثار جانبية عند الإفراط

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زيت الزيتون

وبطبيعة الحال لكل شيء مميزاته عيوبه أيضا، وبالرغم من فوائد زيت الزيتون على المعدة فهو أيضا قد يتسبب في العديد من الآثار الجانبية، الأمر الذي يجب أن تكون على دراية بها، وفيما يلي سنقوم بذكر أبرز أضرار زيت الزيتون على المعدة إن تم تناوله على الريق.

قد تؤدي أضرار زيت الزيتون على المعدة إلى بعض التغيرات في الرؤية، حول الفراغ بين القرنية والقزحية، ويمكن أن تسبب هذه الحالة أيضًا فقدان البصر.

وفقا للعديد من الدراسات فإن أضرار زيت الزيتون على المعدة تأتي من استهلاكه بكميات كبيرة، الأمر الذي يؤدي إلى القيء والإسهال المستمر وتجنب ذلك ، يمكن إضافة زيت الزيتون أطباقنا التي تناولها على الإفطار.

وعند الحد من استهلاك زيت الزيتون حينها يمكن تجنب أضرار زيت الزيتون على المعدة، وذلك لانه احد الزيوت المغذية للجسم؛ حيث يحتوي على نسبة عالية من المغذيات النباتية الصحية التي تسمى المواد الكيميائية النباتية التي قد تساعد في مكافحة السرطان وأمراض القلب، وغيرها من الأمراض المزمنة.

ويمكن تجنب اضرار زيت الزيتون على المعدة عبر إضافته إلى كوب من الماء مع إضافة ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ويتم شرب الاثنان معا، أو وضعها على طبق السلطة بكميات معتدلة.

المصدر: elbalad

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